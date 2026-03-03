PUSL cere explicații clare: Cât din cele 16,68 miliarde € prin SAFE rămâne în economia românească și cât pleacă pe importuri?

Reprezentanții PUSL avertizează că, în lipsa unor garanții ferme privind implicarea industriei românești de apărare, există riscul ca sumele să fie direcționate preponderent către importuri de echipamente și tehnică militară, fără efecte consistente asupra economiei naționale.

Formațiunea cere clarificări punctuale:

• Ce procent din cele 16,68 miliarde de euro va rămâne efectiv în România?

• Ce investiții locale sunt prevăzute?

• Câte locuri de muncă vor fi create sau susținute în industria națională de apărare?

• Ce mecanisme concrete de transfer de tehnologie sunt incluse în contracte?

„Un program de asemenea anvergură nu este doar o decizie militară, ci și una economică și strategică pentru următoarele decenii. Trebuie să stabilim foarte clar care este valoarea adăugată pe plan intern și cum consolidăm industria românească de apărare. Într-un moment în care presiunea fiscală este mare, utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice trebuie să fie o prioritate absolută”, a declarat Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Comunicare și Strategie al PUSL.

PUSL subliniază că solicitarea de transparență nu vizează informații sensibile din punct de vedere al securității naționale, ci exclusiv componenta financiară și economică a programului.

Umaniștii consideră că modul în care vor fi gestionate aceste fonduri va influența nu doar capacitatea de apărare a României, ci și dezvoltarea economică pe termen lung. Cele 16,68 miliarde de euro trebuie să reprezinte o șansă de consolidare a capitalului autohton, nu o oportunitate ratată pentru economia românească.