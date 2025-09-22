Ramona Lile, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu”, intră în PUSL și preia conducerea filialei Arad

Ramona Lile este una dintre cele mai respectate personalități academice din vestul țării, cu o vastă experiență în management educațional, cercetare și dezvoltare instituțională. Sub coordonarea sa, UAV a câștigat finanțări majore prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, în valoare de peste 1,2 milioane de lei, și a devenit un centru activ de internaționalizare și schimburi academice prin programul Erasmus+. Totodată, este autoarea a peste 90 de lucrări științifice și a consolidat prestigiul universității la nivel național și internațional.

„Faptul că Ramona Lile a ales să vină alături de noi arată că PUSL este un partid care atrage oameni puternici, respectați și cu adevărat dedicați comunității. Este o voce academică autentică, o femeie care a demonstrat în timp seriozitate și profesionalism, iar de acum înainte va pune această experiență în slujba arădenilor și a proiectului politic umanist”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.

Cu această nouă conducere, filiala PUSL Arad își propune să dezvolte proiecte durabile pentru educație, inovare și implicarea comunității locale în viața publică.