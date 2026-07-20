Modelul american ajunge în PNL: Tabăra anti-Bolojan pornește o caravană națională inspirată de Charlie Kirk

Europarlamentarul spune că întâlnirile vor fi inspirate de dezbaterile organizate de Charlie Kirk în Statele Unite și vor aborda „pericolul stângii radicale”, valorile familiei, tradițiile și opoziția față de apropierea PNL de USR.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat că susținătorii noii Platforme Liberal-Conservatoare vor organiza, în această vară, o serie de întâlniri și dezbateri în filialele PNL din țară. Liberalul spune că va participa personal la „caravana” care ar urma să ajungă în orașe precum Iași, Cluj-Napoca, Constanța și Timișoara, dar și în campusuri universitare, pentru a discuta despre ideologiile politice și despre ceea ce el numește „pericolul stângii radicale”.

Rareș Bogdan a declarat, în emisiunea „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache la Gândul, că inițiatorii platformei nu se vor limita la publicarea unor mesaje pe rețelele sociale, ci vor merge în filialele partidului pentru a discuta direct cu primarii, activiștii, militanții și membrii PNL.

„Arătăm că Partidul Național Liberal, în momentul acesta, a derapat de la linia clasică, liberală, conservatoare, că s-a dus într-o zonă progresistă, neomarxistă, prin această apropiere de USR și că ar trebui să ne reîntoarcem la ceea ce înseamnă electoratul nostru tradițional și istoria Brătienilor, istoria celor 150 de ani”, a afirmat europarlamentarul.

Întrebat dacă liderii platformei au nevoie de acordul președintelui PNL, Ilie Bolojan, pentru organizarea întâlnirilor, Rareș Bogdan a răspuns că libera inițiativă și dreptul la opinie trebuie să existe în interiorul partidului.

„Dar trebuie să ne dea voie? Suntem un partid unde trebuie să existe libera inițiativă și dreptul la opinie. Nu trebuie să ne dea voie Bolojan să stăm de vorbă cu membrii PNL sau cu simpatizanții PNL”, a spus Rareș Bogdan.

Potrivit acestuia, scopul final al platformei este convingerea celor aproximativ 284.000 de membri cu carnet ai PNL și a peste un milion de alegători tradiționali că partidul trebuie să rămână pe o linie liberal-conservatoare.

„Linia corectă este linia conservatoare, linia liberală, o apropiere de electorat, de români, de tradiții, de ceea ce înseamnă baza iudeo-creștină a acestei părți a Europei, și nu linia progresistă”, a declarat liberalul.

Rareș Bogdan a precizat că dezbaterile vor începe în această vară, însă nu a putut prezenta încă un calendar. Detaliile urmează să fie stabilite împreună cu ceilalți membri ai platformei.

El a nominalizat mai multe orașe în care ar urma să fie organizate întâlniri: Iași, Cluj-Napoca, Constanța și Timișoara. Evenimentele nu vor avea forma unei școli de vară, ci vor presupune deplasări în filialele PNL și discuții cu primarii, membrii, activiștii și militanții liberali.

„În județele noastre, în mijlocul votanților și, mai ales, al activiștilor și militanților noștri, ne arătăm derapajele economice și doctrinar-ideologice. Îi întrebăm dacă ei vor, pentru că nu au fost întrebați dacă vor cu USR pe listă”, a afirmat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a susținut că în partid ar fi deja discutată posibilitatea unor liste comune PNL-USR, fără ca filialele să fi fost consultate. El nu a oferit însă detalii despre scrutinul la care s-ar aplica un asemenea acord.

„Sunt foarte curios cum se vor simți colegii mei din țară în momentul în care vor fi nevoiți să-și împartă pozițiile de viceprimari, candidații la primării, listele de deputați și pozițiile politice cu cei de la USR. Și dacă se simt apropiați de domniile lor”, a spus acesta.

Liberalul a comparat formatul viitoarelor întâlniri cu dezbaterile organizate în Statele Unite de activistul conservator Charlie Kirk, în cadrul cărora participanții puteau discuta direct și îl puteau contrazice pe vorbitor.

„Ați văzut discuțiile lui Charlie Kirk, Dumnezeu să-l odihnească, cu tinerii americani? Simplu, va putea sta de vorbă cu noi oricine. Oricine va putea sta de vorbă cu noi”, a spus Rareș Bogdan.

După ce moderatorul a remarcat că Charlie Kirk organiza în special întâlniri în campusuri universitare, europarlamentarul a afirmat că Platforma Liberal-Conservatoare ar putea adopta și acest model, dacă universitățile vor permite organizarea dezbaterilor.

„Dacă ne vor primi, vom merge și în campusurile universitare cu mare drag și vom discuta despre ideologii politice, despre Europa, despre lumea liberă, despre platforme politice, despre pericolul stângii radicale, neomarxiste, despre pericolul alunecării la o nouă colectivizare, care îndepărtează ideea de familie, de valori, de tradiții, de ceea ce înseamnă liberalism clasic”, a declarat Rareș Bogdan.

„Vom sta de vorbă oriunde ni se va permite”, a adăugat europarlamentarul.

Rareș Bogdan a spus că întâlnirile vor fi deschise dialogului și contradicțiilor și că intenționează să meargă atât în marile aglomerări urbane, cât și în centrele rurale.

„Voi fi și eu unul dintre cei care mă voi deplasa. Voi vorbi și eu, voi intra în dialog. Vreau să intru în marile aglomerări urbane, în marile centre rurale și să stau de vorbă cu oamenii, să văd ce vor românii și ce cred românii. Pur și simplu să dialogăm, să polemizăm civilizat”, a explicat acesta.

Rareș Bogdan a ținut să precizeze că orientarea propusă de platformă nu înseamnă o apropiere de AUR, PSD sau de alte formațiuni politice.

„Ca să fie clar, această linie nu este apropiată nici de AUR, nici de PSD, nici de alte forțe politice. Este o linie liberală, clasică”, a declarat europarlamentarul.

Din „caravana liberală” ar urma să facă parte, potrivit lui Rareș Bogdan, membri PNL care „au ceva de spus”, cred în valorile liberale și sunt dispuși să își exprime public opiniile.

Întâlnirile ar urma să fie organizate în săli și să fie inspirate inclusiv din modelul politic american. Rareș Bogdan a invocat existența mai multor curente în interiorul Partidului Republican din Statele Unite, de la aripa tradițională și cea creștină până la mișcarea MAGA și zona libertariană.

„Nu este nimic împotriva PNL”, a insistat liberalul.

Noua platformă este prezentată de inițiatori drept un curent de dezbatere doctrinară în interiorul PNL, care urmărește întoarcerea partidului la valorile liberal-conservatoare și la electoratul său tradițional.

Susținătorii proiectului acuză o apropiere excesivă de USR și o îndepărtare a conducerii PNL de temele legate de proprietatea privată, economia de piață, familie, tradiție, identitate națională și valorile iudeo-creștine.

Rareș Bogdan susține că inițiativa nu urmărește desprinderea de PNL și nici înființarea unui nou partid. Declarațiile sale indică însă apariția unei opoziții doctrinare tot mai vizibile față de direcția actualei conduceri liberale și față de o eventuală alianță electorală cu USR.

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(sursa: Mediafax)