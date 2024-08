Rareș Bogdan, despre cartea lui Nicolae Ciucă: Vă asigur că este scrisă

„Discuția despre cărți în cadrul frumosului palat din Kiseleff, un palat absolut minunat, nu știu dacă este cea mai potrivită. Sigur, mai au câțina intelectuali, nu foarte mulți în zona PSD. Intelectualitatea publică din România a actuivat în general în zona dreptei. Eu mă bucur că sunt preocupați de cartea dlui Ciucă. Vă asigur că cartea este scrisă. faptul că ea nu a apărut în luna august sau iulie este pentru că noi am schimbat data alegerilor, împreună cu socialiștii, cu colegii noștri de guvernare și am decis ca alegerile prezidențiale să fie la sfârșitul lunii noiembrie-începutul lunii decembrie. Atunci, nu avea sens să venim cu acest proiect, care e mai mult decât o carte, este un proiect, o viziune pentru România a președintelui PNL, în perioada de vară și am decis amânarea”, spune la Antena 3 Rareș Bogdan.

Prim-vicepreședintele PNIL mai spune că liderii PSD vor primi un exemplar cu dedicație, „pentru că asta e o chestiune de eleganță, iar președintele PNL este recunoscut pentru eleganța și echilibru, echidistanța și rațiunea sa”.

„Eu mă bucur că se vorbește despre această carte”, adaugă liberalul.

Rareș Bogdan spune că nu a citit cartea: „Dacă nu a apărut, cum să o citesc?...”.

Liderii PSD au ironizat amânarea lansării acestei cărți. „De două luni o aștept”, afirma vineri președintele social-democraților, Marcel Ciolacu.

(sursa: Mediafax)