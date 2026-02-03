x close
Rareș Bogdan, premier în locul lui Ilie Bolojan? Ce spune europarlamentarul?

de Redacția Jurnalul    |    03 Feb 2026   •   20:50
Sursa foto: Rareș Bogdan a fost întrebat dacă vrea să fie premier

Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost întrebat marți dacă vrea să devină premier în locul lui Ilie Bolojan.

Rareș Bogdan a spus, la Antena 3 CNN că „acum, Ilie Bolojan nu poate fi schimbat”. El a fost întrebat când ar putea fi schimbat premierul.

„Eu cred că e o greșeală în momentul ăsta. (...) Trebuie să înțelegem ceva. Există oportunități uriașe. Ai acoperire, deci ai umbrelă de securitate NATO. Membră a Uniunii Europene, în anul ăsta ne intră peste 12 miliarde de euro, 2,3 miliarde doar în subvențiile din agricultură. Ai proiectele care sunt deblocate. Nu mai bine te gândești la cum crești business-ul, cum crești baza de impozitare?”, afirmă Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan a fost întrebat dacă vrea să fie premier.

„Nu, nu, nu. Nu! Vă rog frumos, eu sunt europarlamentar. Nu vreau să fiu nici premier, nici prim-vicepreședinte... am fost (prim-vicepreședinte - n.r.). Eu sunt europarlamentar. Mi-e suficient. Văd oportunitățile! România are oportunități”, a răspuns Rareș Bogdan.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: rares bogdan Ilie Bolojan
