Turcia și România își consolidează parteneriatul strategic: Vizita istorică a președintelui Recep Tayyip Erdoğan la București

de Redacția Jurnalul    |    13 Oct 2025   •   18:29
Sursa foto: Hepta

Relațiile bilaterale dintre România și Turcia intră într-o nouă etapă strategică, odată cu vizita oficială a președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan în țara noastră. Evenimentul marchează un moment-cheie în cooperarea politică, economică și de securitate dintre cele două state aliate în regiunea Mării Negre.

România și Turcia își întăresc cooperarea strategică printr-o nouă etapă a relațiilor bilaterale, confirmată de vizita oficială a președintelui turc, Recep Tayyip Erdoğan, la București. Vizita este considerată un moment de vârf în parteneriatul solid dintre cele două țări, menită să ofere un nou impuls colaborării regionale și cooperării în domeniile politic, economic, militar și energetic.

Potrivit anunțului făcut în exclusivitate de Excelența Sa Özgür Kıvanç Altan, ambasadorul Turciei la București, în cadrul emisiunii Obiectiv EuroAtlantic difuzate de DefenseRomania, președintele Erdoğan va fi primit de șeful statului român, Nicușor Dan.

Discuțiile dintre cei doi lideri vor acoperi toate dimensiunile parteneriatului strategic româno-turc, de la securitatea regională și cooperarea NATO, până la dezvoltarea relațiilor economice, investiționale și culturale.

Vizita președintelui Erdoğan la București confirmă rolul Turciei ca principal aliat al României în regiune și subliniază importanța consolidării legăturilor dintre cele două state în actualul context geopolitic.

