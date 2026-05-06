Recepția de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, anulată de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anulat recepția de Ziua Europei din 9 mai unde trebuia să vină și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit G4Media.

Administrația Prezidențială a transmis că această decizie „a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrararea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații”.

Anularea recepției vine la o zi după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

Președintele Nicușor Dan a transmis că vor urma consultări pentru desemnarea unui nou premier. Șeful statului a exclus posibilitatea alegerilor anticipate și a afirmat că România rămâne un stat stabil.

(sursa: Mediafax)