România cade la coada Europei la hrană: PUSL avertizează că dependența de importuri devine pericol național

Semnalul de alarmă este tras de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), care susține că situația reflectă ani de neglijență față de fermierii români și față de producția agricolă internă.

Clasamentul arată că România este depășită inclusiv de state precum Tanzania, ceea ce indică o degradare profundă a capacității țării de a-și asigura hrana din resurse proprii.

„Independența alimentară este o problemă de securitate națională. Dependența alimentară de astăzi este cea mai serioasă temă pentru România”, a declarat Simona Allice Man, liderul Departamentului pentru Agricultură al PUSL.

Potrivit acesteia, lipsa unor politici coerente a dus la creșterea dependenței de importuri, în timp ce fermierii români sunt lăsați fără sprijin real.

PUSL avertizează că această direcție poate împinge România spre un nivel specific țărilor din lumea a treia și cere intervenții urgente: investiții în agricultură, dezvoltarea capacităților de procesare și stocare, precum și o strategie națională clară pentru securitatea alimentară.

„Consolidarea agriculturii și diversificarea producției nu sunt opționale, ci esențiale pentru interesul național”, a mai subliniat Simona Allice Man.

Potrivit formațiunii, România are resursele necesare pentru a-și hrăni populația, însă fără decizii ferme și rapide, dependența de importuri va continua să crească.