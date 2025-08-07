LIVE | România, în doliu național: Înmormântarea lui Ion Iliescu are loc astăzi

Ziua de joi, 7 august, este declarată zi de doliu național și se vor respecta prevederile legale privind zilele de doliu național pe teritoriul național si la misiunile diplomatice ale României, anunță autoritățile.

Conform programului, joi, între orele 9.00 și 9.50 vor sosi invitații. La ora 10.00 va fi un scurt moment religios, la 10.10 se va desfășura ceremonia Gărzii la Catafalc, la ora 10.15 va fi un moment de reculegere, iar la 10.16 se va ridica sicriul de pe catafalc. Sicriul va fi purtat spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni (traseu: Sala Unirii - Galeria Basarabilor - Holul de Onoare – Copertină). La Copertină vor fi prezente Șiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forțelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor. Se va trage clopotul de la Biserica Cotroceni.

La ora 10.20, cortegiul va pleca de la Copertină spre Biserica Cotroceni. Între orele 10.30-11.30 va fi oficierea slujbei religioase de înmormântare. La ora 11.15 va fi intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu, iar la 11.35 Cortegiul Funerar va pleca din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni - Poarta Marinescu. La ora 11.40 Gardă de Onoare - Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul" - Platoul Marinescu. Garda va prezenta ultimul onor - înclinarea drapelului. Se va intona Imnul Național al României. Cortegiul va trece prin fața Gărzii.

Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari - Bdul Eroilor – Strada Bagdasar - Șoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

Ceremonia de înmormântare va fi la Cimitirul Militar Ghencea III. Sicriul va fi amplasat la intrarea în cimitir pe un afet de tun. Acolo se vor desfășura formarea cortegiului funerar și prezentarea onorului. Înhumarea va avea loc în prezența familiei și apropiaților.

Pe timpul nopții de miercuri spre joi, se va asigura Gardă la Catafalc de către Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul, va oficia slujba înmormântării fostului președinte Ion Iliescu din biserica Palatului Cotroceni, a anunțat Patriarhia Română.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani. Ion Iliescu s-a stins din viață după ce organele i-au cedat. Iliescu suferea de cancer pulmonar și era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu" din Capitală.

(sursa: Mediafax)