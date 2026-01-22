„Scamatoria deficitului” zguduie scena publică: PUSL cere adevărul despre finanțele României

Potrivit informațiilor invocate, execuția bugetară ar indica un deficit de aproximativ 8%, în condițiile în care încasările la buget s-au menținut la un nivel similar, în pofida majorării unor taxe, inclusiv TVA. În acest context, PUSL atrage atenția că modul în care sunt prezentate datele economice are un impact direct asupra încrederii populației, asupra deciziilor mediului de afaceri și asupra stabilității economice.

Reprezentanții partidului subliniază că transparența în gestionarea finanțelor publice este esențială într-un stat democratic și că cetățenii au dreptul să cunoască situația reală a economiei, pe baza unor date clare și verificabile.

PUSL solicită publicarea rapidă a execuției bugetare finale pentru anul 2025, explicații din partea Ministerului Finanțelor privind impactul real al măsurilor fiscale recente și asumarea unei comunicări publice coerente și profesioniste asupra stării economiei.

„Românii au dreptul la adevăr despre situația financiară a țării. Datele economice trebuie comunicate cu responsabilitate și consecvență, pentru ca încrederea în instituțiile statului să fie consolidată, nu afectată”, a declarat Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL.