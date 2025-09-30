Scandal la Ulmi: PUSL strânge semnături pentru demiterea primarului Petre Nicolae

Viceprimarul PUSL, Marius Duca, și consilierul local Sorin Mișcă acuză administrația locală de lipsă de transparență, abuzuri și dispreț față de cetățeni, subliniind condițiile mizere în care trăiesc oamenii: străzi fără trotuare, lipsa gazelor, a canalizării și a apei curente.

Situația a fost ilustrată și de fiascoul „mall-ului rural” finanțat din bani publici, care și-a pierdut acoperișul la prima furtună și a rămas în paragină, în ciuda investițiilor făcute de primărie.

„La 15 kilometri de Capitală, oamenii din Ulmi sunt condamnați să trăiască fără condiții minime de civilizație. Este revoltător și de neacceptat. Sunt aici să le spun locuitorilor că nu sunt singuri și că PUSL va fi mereu de partea lor, pentru că și ei au dreptul la un trai decent și la respect”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.

Campania de strângere a semnăturilor este în plină desfășurare, cu obiectivul de a declanșa procedura de referendum local pentru demiterea primarului.