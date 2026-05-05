Ședință extraordinară de Guvern marți dimineața, înaintea votului pe moțiune

Potrivit Guvernului, ședința Executivului este programată la ora 9.30. Este vorba de o ședință extraordinară în format hibrid.

Ar urma să să fie adoptată o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii pentru îndeplinirea unui jalon PNRR.

Este posibil însă ca pe ordinea de zi să fie adăugate și alte proiecte.

Conform programului premierului, de la ora 11.00, Ilie Bolojan va participa la dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură, inițiate de 254 de deputați și senatori, în plenul reunit al Parlamentului.

Moțiunea de cenzură, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost citită săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului. Dezbaterea și votul au fost programate pentru astăzi, 5 mai, de la ora 11.00, iar votul este secret, cu bile.

