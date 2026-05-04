Lovitură pentru planurile Guvernului: Senatul a votat legea PSD care oprește „vânzarea accelerată” a companiilor de stat

Proiectul de lege inițiat de PSD interzice, până la 31 decembrie 2027, înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută.

Inițiativa a fost adoptată luni de Senat, cu 70 de voturi „pentru”, 29 de voturi „contra” și 11 abțineri.

Vor fi exceptate companiile cu pierderi pentru 5 ani consecutiv sau pentru care a fost declanșată, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvență, precum și acțiunile a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei.

Totodată, proiectul de lege mai prevede și suspendarea, până la aceeași dată, orice operațiuni privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, precum și la alte societăți la care statul are calitatea de acționat, aflate in curs de realizare.

În plus, dispozițiile nu sunt aplicabile operațiunilor postprivatizare și operațiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra participațiilor deținute de stat s-a realizat.

„Am scos elefantul din încăpere. Astăzi, în plenul Senatului a trecut legea privind interdicția de a înstrăina acțiuni ale statului la companiile profitabile până la 31 dec 2027. Nu suntem, de principiu, împotriva listării. În schimb, suntem împotriva metodei alese-de vânzare accelerată prin negociere directă și a momentului inoportun în condițiile volatilității pieței financiare și energetice. Restul e zgomot și propagandă!”, a scris Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, într-un mesaj publicat luni pe Facebook.

Proiectul inițiat de PSD a fost depus după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a propus o reformă a 22 de companii de stat, iar pe listă s-a aflat și posibila vânzare a unor acțiuni minoritare la companii de stat, așa cum prevede PNRR.

Acum, proiectul de lege va merge la Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

(sursa: Mediafax)