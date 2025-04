Simion: Boc la CCR, o manevră politică periculoasă pentru România

„Emil Boc la CCR? O manevră politică periculoasă pentru România! Am crezut că a trecut 1 aprilie și e gata cu glumele proaste la aresa românilor! Dar, se pare că Emil Boc, omul care a adus atâtea măsuri dure pentru români, ar putea ajunge judecător al Curții Constituționale! Oare asta este ceea ce ne dorim? Un alt om al sistemului care doar slăbește statul și pune interesele politice înaintea celor ale cetățenilor? Am citit că domnul Cătălin Predoiu a spus că Boc are și , dar cine știe mai bine decât noi, românii care nu fac parte din sistem, ce fel de a avut Boc pentru țară? Acest om a fost la guvernare în perioadele cele mai dure, când s-au impus taxe și impozite care au distrus afaceri mici și au lăsat mulți oameni fără locuri de muncă. Sub guvernul său, s-au tăiat pensii și salarii, iar mii de români au ajuns la limita supraviețuirii. Acum, să-l vedem pe Boc într-o poziție de judecător la CCR? Asta ne-ar aduce mai aproape de normalitate sau doar o va încurca și mai mult?”, afirmă George Simion.

Liderul AUR apreciază că nu doar Boc e problema în această ecuație, ci și ceea ce face Curtea Constituțională în ultima vreme.

„Deciziile luate de CCR au fost o rușine pentru democrație! Uităm de anularea alegerilor atunci când deja se vota în Diaspora, uităm că de fiecare dată când un guvern le cere ajutorul, CCR tace și se supune celor care vor să controleze tot? Unde mai pui că niciodată nu au fost o instituție independentă, ci au făcut mereu jocurile puterii… Domnul Bolojan nu își poate depăși limitele mandatului. Este, totuși, un președinte interimar. Nu are voie și nu va fi onorabil pentru viitoarea cariera politică a dânsului să facă numiri la CCR. Dacă și Boc ajunge judecător la CCR, nu face decât să confirme că totul e o manevră politică. Nicio schimbare nu se va face dacă totul e controlat de aceleași grupuri de interese care ne țin sub tăcere și care ne fură viitorul”, potrivit lui Simion.

El reiterează solicitarea AUR: CCR trebuie depolitizată complet!

„Trebuie să limităm influența factorului politic în justiție prin alegerea direct de către populație a judecătorilor Curții Constituționale, a conducerii Parchetelor și a conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție. Este inacceptabil ca numirile la CCR să fie făcute pe criterii politice. De aceea, noi cerem ca judecătorii să fie aleși direct de români. Poporul român trebuie să aibă dreptul să aleagă pe cei care decid soarta țării, nu doar să suporte deciziile unor persoane numite politic. România trebuie să fie condusă de oameni care respectă legea și voința poporului. Dacă acceptăm manevrele politice ale celor din spatele instituțiilor importante, nu vom face niciun pas înainte. Vom lupta până la capăt pentru o țară liberă, suverană și pentru democrație”, încheie Simion.

Președintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, a afirmat miercuri, la Parlament, că Emil Boc ar putea fi o variantă de luat în calcul pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României (CCR).

(sursa: Mediafax)