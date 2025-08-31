Sondaj Avangarde: Băluță și Ciucu, la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei. Traficul, principala problemă a bucureștenilor

Potrivit sondajului Avangarde, reprezentativ la nivelul populației adulte din Capitală și realizat prin metoda CATI pe un eșantion de 1.070 de persoane, Băluță și Ciucu conduc topul preferințelor pentru funcția de primar general.

Clasamentul candidaților la Primăria București

Pe locul al treilea se situează Cătălin Drulă (USR), cu 20% din opțiuni, urmat de Anca Alexandrescu (independent) – 18%.

Octavian Berceanu (independent) ar obține 5%, Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS) câte 2%, iar alți candidați însumează 3%. În total, 72% dintre respondenți au indicat un candidat.

Problemele principale ale Capitalei

Întrebați care este cea mai mare problemă a Bucureștiului, locuitorii au răspuns:

infrastructura rutieră – 22%

aglomerația în trafic – 18%

clasa politică – 9%

poluarea – 8%

sănătatea (spitale, dispensare) – 8%

educația (școli, grădinițe) – 8%

locurile de parcare – 6%

consumul de droguri – 5%

termoficarea – 5%

spațiile verzi – 4%

curățenia – 3%

infrastructura pietonală – 2%

NS/NR – 2%.

Astfel, infrastructura rutieră și traficul apar drept principalele provocări identificate de bucureșteni.

Investițiile prioritare pentru bucureșteni

La capitolul investiții, respondenții au menționat:

construirea unui spital nou – 29%

finalizarea centurii A0 – 18%

schimbarea conductelor de termoficare – 16%

construirea de parcări – 11%

modernizarea străzilor din cartiere – 8%

construirea de creșe – 7%

dezvoltarea imobiliară – 4%

construirea unei săli polivalente – 4%

construirea unui patinoar – 2%

NS/NR – 1%.

Intenția de vot pentru Parlament

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, intențiile de vot ar fi următoarele:

USR – 25%

AUR – 23%

PSD – 20%

PNL – 18%

PUSL – 5%

SOS România – 3%

PMP – 2%

DREPT – 2%

SENS – 1%

Alt partid – 1%.

Metodologia sondajului

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 22 – 30 august 2025, pe un eșantion de 1.070 de persoane, având o marjă de eroare de +/- 3,2%.