Sondaj INSCOP: Partidul care ar câștiga detașat dacă am avea alegeri

Potrivit sondajului INSCOP, 40% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.6% cu PSD (față de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025), 14.8% cu PNL (față de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025), iar 11.5% cu USR (față de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

Pentru UDMR ar vota 5.2% dintre alegători, (față de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), pentru SENS – 3.4% (față de 2.1% în septembrie 2025, 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025), pentru POT ar vota 2.6% dintre alegători (față de 3.3% în septembrie 2025, 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025), iar pentru SOS Romania – 2% (față de 2.8% în septembrie 2025, 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025).

1.3% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 0.6% în septembrie 2025, 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 1.6%% pentru alt partid (față de 0.6% în septembrie 2025, 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025, prin interviuri telefonice. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

