Tot mai mulți lideri PSD cer un nou premier sau trecerea în opoziție

Rezultatul consultărilor a fost anunțat de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Un lucru a fost clar în urma acestei ședințe... lucrurile nu merg bine, unii le-au spus mai apăsat, alții mai diplomat”, a declarat Grindeanu în timpul unei conferințe de presă care a avut loc la Târgoviște.

Președintele PSD a dezvăluit ce s-a discutat în timpul ședinței.

„Concluzia este aceeași, că trebuie să facem ceva, că este responsabilitatea noastră ... nu pentru PSD, ci pentru români... De foarte multe ori intențiile noastre bune au fost ignorate”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Social democrații fac o consultare internă privind viitorul PSD în actuala coaliție de guvernare, inclusiv alături de premierul Ilie Bolojan și de USR. O primă consultare a vizat filialele din regiunea sud-vest. Consultarea se va încheia luna viitoare, iar decizia va fi comunicată după 20 aprilie.

