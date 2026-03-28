x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Tot mai mulți lideri PSD cer un nou premier sau trecerea în opoziție

de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   16:00
Alte filiale PSD au decis că nu-l mai vor premier pe Ilie Bolojan. Este vorba despre filialele din regiunea Sud Muntenia care au organizat consultări privind viitorul partidului la guvernare. Întâlnirea a fost sâmbătă, la Târgoviște.

Rezultatul consultărilor a fost anunțat de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Un lucru a fost clar în urma acestei ședințe... lucrurile nu merg bine, unii le-au spus mai apăsat, alții mai diplomat”, a declarat Grindeanu în timpul unei conferințe de presă care a avut loc la Târgoviște.

Președintele PSD a dezvăluit ce s-a discutat în timpul ședinței.

„Concluzia este aceeași, că trebuie să facem ceva, că este responsabilitatea noastră ... nu pentru PSD, ci pentru români... De foarte multe ori intențiile noastre bune au fost ignorate”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Social democrații fac o consultare internă privind viitorul PSD în actuala coaliție de guvernare, inclusiv alături de premierul Ilie Bolojan și de USR. O primă consultare a vizat filialele din regiunea sud-vest. Consultarea se va încheia luna viitoare, iar decizia va fi comunicată după 20 aprilie.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sorin grindeanu filiale consultare
Parteneri