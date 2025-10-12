Sorin Grindeanu, despre legea serviciului militar voluntar: „Unii miniștri vor să se afirme. Nu ne pregătim de război”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că legea serviciului militar voluntar nu trebuie interpretată ca un semnal că România se pregătește de război. Potrivit acestuia, inițiativa reflectă mai degrabă entuziasmul unor membri ai Guvernului aflați la început de mandat.

„Eu înțeleg dorința unor colegi de-ai mei care au acest început de experiență ministerială și dorința de a face lucruri bune, dar nu aș duce-o spre o zonă că ne pregătim de război”, a spus Grindeanu.

Întrebat despre rolul ministrului Ionuț Moșteanu în promovarea proiectului, liderul PSD a comentat ironic:

„Toți vor să se afirme, nu doar domnul Moșteanu. Când faci transmisii live din ședințele de guvern și faci guvernare pe TikTok, asta așa se cheamă.”

Grindeanu a mai subliniat că România nu poate lua decizii militare independent, fără consultarea partenerilor din Alianța Nord-Atlantică.

„România nu poate să intre într-un conflict fără a ține cont de faptul că suntem membri NATO și fără a consulta toate țările din jur. Deciziile nu se iau așa”, a punctat el.

Despre un eventual sprijin pentru Republica Moldova

Într-o altă intervenție la același post de televiziune, Sorin Grindeanu a comentat și afirmațiile șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, potrivit cărora România ar sprijini Republica Moldova în cazul unui atac al Federației Ruse.

Liderul PSD a precizat că, deși România oferă deja sprijin umanitar și logistic țărilor vecine aflate sub presiune militară, nu poate intra într-un conflict armat fără acordul NATO.

„România nu poate să intre într-un conflict, fiind țară membră NATO, fără a consulta toate țările membre. Nu înțeleg exact la ce s-a referit generalul Vlad, dar cred că vorbea despre sprijinul oferit în sensul ajutorului, așa cum se întâmplă în cazul Ucrainei”, a explicat Grindeanu.

Legea privind serviciul militar voluntar a fost trimisă recent în Parlament, în regim de urgență, stârnind dezbateri intense. Proiectul prevede posibilitatea ca cetățenii să urmeze, pe bază de voluntariat, o perioadă scurtă de instruire militară, fără a fi impusă obligativitatea reintroducerii stagiului militar.