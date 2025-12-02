Sorin Grindeanu atacă dur USR: Întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Dec 2025   •   18:30
Sursa foto: Hepta/ Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a lansat marți un atac dur la adresa USR și a candidatului lor, Cătălin Drulă, la alegerile parțiale locale de la București, afirmând că este „adevăratul dușman al bucureștenilor”.

Sorin Grindeanu a declarat marți că principala problemă a Bucureștiului este reprezentată de administrație USR: „haosul în administrația locală de foarte mulți ani are un nume, USR. Pentru că sunt cei care au gestionat de an buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârșitor votul și încrederea bucureștenilor”.

Acesta a continuat atacul la adresa partenerilor de coaliție: „Răspunsul bucureștenilor este acesta, astăzi, când vorbim haos, întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă, ca și candidat pe care îl are această formație politică la Primăria Generală”.

Social-democratul a mai punctat: „Toate celelalte lucruri pe care le-am văzut în aceste zile și în aceste săptămâni sunt tactici de campanie. Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă”.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: sorin grindeanu PMB usr Cătălin Drulă
