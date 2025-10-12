Sorin Grindeanu: „PSD este principalul partid al coaliției. Dacă ne ignori, nu vei avea un drum fără turbulențe”

„Nu există un stăpân al inelelor în această coaliție”

Sorin Grindeanu a declarat, duminică seara, că actuala formulă de guvernare, formată din patru partide, este una complexă și dificil de gestionat. Liderul interimar al PSD a respins ideea că ar exista o forță dominantă care controlează scena politică românească.

„Nu cred că e cineva care să fie stăpânul inelelor. Fiecare are prerogativele sale constituționale. Coaliția actuală e formată din patru partide — ceea ce nu e deloc ușor. Nu e simplu să armonizezi poziții diferite, mai ales când vorbim despre partide care au fost, istoric, în tabere opuse, cum sunt PSD și USR”, a spus Grindeanu.

Acesta a atras atenția că unele „tentative de a ignora rolul PSD” pot genera tensiuni majore în cadrul coaliției de guvernare.

„PSD este principalul partid al coaliției”

Grindeanu a reiterat că Partidul Social Democrat este pilonul central al actualei guvernări și că deciziile majore nu pot fi luate fără acordul său.

„PSD rămâne principalul partid al acestei coaliții. În momentul în care încerci să faci lucruri fără să ții cont de părerile noastre, să nu te aștepți la un parcurs lin. Când venim cu propuneri care reflectă poziția noastră de centru-stânga, ne așteptăm ca ele să fie luate în considerare. Avem o pondere solidă în Parlament și propuneri fundamentate. Ignorarea lor duce inevitabil la turbulențe”, a avertizat liderul PSD.

„Am anunțat de la început că vom corecta excesele fiscale”

Grindeanu a reamintit că PSD a criticat încă din vară anumite măsuri din pachetul fiscal promovat de Guvern, considerându-le „excesive”.

„E absurd să crezi că reduci deficitul aplicând CASS pentru foștii deținuți politici, veteranii de război sau mamele. Sunt excese pe care noi le-am semnalat și am spus că vom încerca să le reparăm. Nu poți face politică fiscală pe spatele celor mai vulnerabili”, a declarat acesta.

De ce a ajuns PSD sub 20%: „Erodarea de la guvernare și greșeli strategice”

Întrebat cum a ajuns PSD la un scor de sub 20% în sondaje, Grindeanu a recunoscut că partidul este afectat de uzura guvernării și de unele decizii greșite.

„Chiar dacă am mărit pensii, salarii și am construit infrastructură, erodarea guvernării e inevitabilă. Din 2012 până azi, PSD a fost la guvernare în majoritatea timpului, iar acest lucru se simte în procente”, a explicat el.

Totodată, Grindeanu a admis că alianța cu PNL la alegerile europarlamentare din 2024 a fost o eroare de strategie.

„Am crezut prea mult în cuvântul celor de la PNL. Am acceptat liste comune și un calendar comun al alegerilor. Când s-au răzgândit, a urmat o perioadă de șase luni de atacuri reciproce care ne-au afectat pe toți. A fost o greșeală enormă, și a PSD, și a PNL”, a spus Grindeanu.

„Trebuia să vorbim mai mult cu Victor Ponta”

În final, liderul interimar al PSD a recunoscut că partidul ar fi trebuit să aibă mai multe discuții cu fostul premier Victor Ponta, pentru a evita o candidatură separată la alegerile prezidențiale.

„Poate că am fi putut evita o fragmentare pe zona de stânga dacă dialogul era mai intens. Sunt lucruri care trebuie învățate din această experiență”, a conchis Grindeanu.

