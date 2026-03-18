Jurnalul.ro — Război total pe buget: Grindeanu refuză ultimatumul PNL și avertizează cu alegeri anticipate

de Redacția Jurnalul    |    18 Mar 2026   •   20:15
Sursa foto: Hepta/Sorin Grindeanu refuză să taie amendamentele sociale în fața presiunilor liberale

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului!”, transmite președintele PSD, Sorin Grindeanu.

3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate.

„Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile!”, arată Grindeanu.

„Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!”, adaugă acesta.

Mai devreme, PNL ceruse PSD să renunțe la amenințarea de a bloca votul pe bugetul de stat pe 2026 și să acționeze în interesul cetățenilor.

Liberalii au avertizat că fără un buget votat, primăriile nu pot investi, șantierele se opresc și accesul la fondurile europene este blocat.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: sorin grindeanu PSD PNL buget
