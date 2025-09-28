Sorin Grindeanu: "România sprijină parcursul european al Republicii Moldova"

„Dragi prieteni din Republica Moldova, sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene”, a afirmat Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că PSD sprijină partidele proeuropene responsabile, capabile să modernizeze instituțiile, să consolideze statul de drept și să aducă bunăstare cetățenilor.

„România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și este pregătită să împărtășească experiența și solidaritatea sa”, a adăugat acesta.

Grindeanu a atras atenția că există forțe care încearcă să mențină țara captivă și să o deturneze de la parcursul european, vizând polarizarea societății, subminarea instituțiilor democratice și menținerea nivelului de trai scăzut.

„Votul vostru este vital pentru protejarea suveranității Republicii Moldova și asigurarea bunăstării pe care doar familia europeană o poate oferi prin investiții în programe și proiecte. România este alături de voi!”, a concluzionat oficialul.