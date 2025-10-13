Titus Corlățean, despre PSD: „Nu mai are viață politică. Închei acest drum după 24 de ani”

Corlățean arată că proiectul „de înnoire profundă a PSD nu este, din păcate, fezabil”.

„Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis. Mulțumesc în mod special, în acest context, mai ales colegilor mei Robert Cazanciuc și Constantin Toma, deși au mai fost și alții, pe care am evitat însă să îi expun, pentru a evita anumite repercusiuni. Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condițiile actuale, proiectul meu nu este posibil”, spune Titus Corlățean pe Facebook.

El continuă, afirmând: „Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult”.

„Au trecut două luni de când, din acest loc, din fața Parlamentului, am anunțat public angajamentul și dorința mea de a-mi asuma candidatură la președinția Partidului Social-Democrat la viitorul Congres. Au fost două luni pline, intense, de discuții pretutindeni în țară cu colege și colege de partid. Alternativa pe care am încercat să o ofer e o echipă de oameni pregătiți, educați, cu limbi străine, cu credibilitate, care să oferă speranță membrilor, simpatizanților de partid și să relanseze acest partid, nu este fezabilă. Partidul Social-Democrat seamă tot mai puțin cu un partid politic. Este mai degrabă o entitate cu conținut economic, cu un profil de lider tranzacțional care preferă să își negocieze, să tranzacționeze propriile interese, influențe, putere, poziții, influență, proiecte și bani. Asta este realitatea: a vorbi astăzi în PSD despre o viziune politică-ideologică de relansarea PSD, de reînnoire, despre valori, despre principii, e un lucru neobișnuit”, spune Titus Corlățean.

El afirmă că de la momentul în care a anunțat intenția de a candida la președinția partidului, a fost atacat atât el, cât și soția sa, de profesie logoped.

„După o perioadă extraordinară în care am avut și experiențe pozitive, am primit și foarte multe încurajări, dar am descoperit, pentru că așa este, când cineva este la Kiselev și are butoane, are putere, are influență, are bani, prin instrumentele sale din spațiu public și-a permis să acuze, să lanseze tot felul de acuzații. Am descoperit că sunt fie omul rușilor, fie al chinezilor, că am averi nemăsurate, până și soția mea, profesor și logoped la o școală specială, la copii cu dizabilități, o femeie extraordinară care lucrează cu acești copii... și ea a devenit un factor negativ în societate. Am văzut aceste lucruri, le-am experimentat, am încercat să merg mai departe. Din păcate oamenii care gândeau la fel n-au dorit să-și asume acest proiect cu curaj. În al doilea rând trebuie să constat că în PSD-ul de astăzi găsim tot mai puțin bărbații politici. Sunt mulți oameni în continuare pregătiți de bună calitate care pot performa și au performat. Foarte puțini care sunt capabili, doritori și curajoși să-și asume public opiniile pe care le susțin altfel, pe la colțuri șușotind, cu teamă, cu frici. Este o concluzie tristă care arată că din păcate PSD-ul nu mai are o viață politică, democratică, vie în partid. Și asta înseamnă moartea politică a unui partid. Închei practic ciclul de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD, la bine și la greu. Nu regret existența mea în Partidul Social-Democrat în toți acești ani. Ținem legătura și sperăm să fie mai bine pentru România în următorii ani, deși direcția, așa cum o văd eu în clipa de față, cel puțin în PSD, este mai degrabă descurajantă”, a mai spus Titus Corlățean.

Titus Corlățean își anunțase intenția de a candida la președinția PSD, împotriva președintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

