Turcan, despre reținerea primarului din Mangalia: „Prejudiciu de imagine pentru toată clasa politică”

„Eu nu o să fac niciodată justiție în mass-media și cred că justiția se împarte de către instituțiile abilitate, însă ca principiu, cred că mai ales în momente dificile, oamenii politici dacă nu au integritate, sunt oameni politici vulnerabili, sunt manevrabili și vor cădea pradă tentațiilor la care ei sunt parte", a spus deputata PNL la RFI, după reținerea primarului PNL din Mangalia, Cristian Radu.

Întrebată dacă ea crede că acest caz pune în umbră eforturile reformiste ale Guvernului, în condițiile în care e greu să fii credibil, când ai un primar de oraș important reținut pentru că a luat mită peste jumătate de milion de euro, deputata PNL a răspuns: „Niciodată nu o să mă auziți aducând vină colectivă, nu știu, liberalilor, nici măcar din organizația respectivă, dacă o persoană are probleme de integritate. Fiecare răspunde pentru propriile fapte, dar ele aduc un prejudiciu de imagine, în mod clar, însă acest prejudiciu de imagine este pentru toată clasa politică, nu este doar pentru un partid sau altul”.

Raluca Turcan afirmă că „nu există pădure fără uscături. Poate în toate locurile sunt oameni care au probleme cu legea, încalcă legea și nu sunt integri. Fiecare ar trebui să poarte răspunderea propriilor fapte și să țină cont că un derapaj al unei persoane poate să decredibilizeze întregul sistem".

Primarul liberal din Mangalia a fost reținut de procurorii DNA pentru luare de mită.

(sursa: Mediafax)