UDMR avertizează că ruperea coaliției ar avea consecințe grave pentru România

Csoma Botond declară la RFI, în contextul scenariului privind ruperea coaliției ,că „avem nevoie de stabilitate, nu ar fi bine să avem o criză politică suprapusă crizei bugetare pe care o avem acum (...). Și piețele internaționale ar reacționa negativ, în cazul unei crize politice. Ar fi de dorit ca această coaliție să își continue activitatea”.

UDMR nu vrea alegeri anticiipate

Liderul deputaților UDMR nu-și dorește alegeri anticipate: „Colegii de la PSD am înțeles că iau în calcul retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan, dar nu prea înțeleg care este pasul doi (...). Dacă am merge până la anticipate, pe lângă criza politică pe care o generăm, alegerile anticipate ar fi numai în avantajul partidului AUR, nici un alt partid nu ar ieși bine din alegerile anticipate”.

Csoma Botond spune că UDMR-ul e pregătit pentru orice scenariu, în cazul în care se rupe coaliția: „În cadrul UDMR există o reziliență politică destul de accentuată, ne putem acomoda din punct de vedere politic cu orice situație, dar nu ar fi de dorit ca această coaliție să se destrame (...). Nu înțeleg care e pasul doi, nu înțeleg asta. OK, la nivel declarativ și PNL și USR pot să spună nu vom mai colabora cu PSD. OK și a doua zi ce se va întâmpla?”.

UDMR respinge ideea unui guvern minoritar

Liderul deputaților UDMR respinge ideea unui Guvern minoritar, dacă PSD rupe coaliția: „Nu mi se pare o idee bună, pentru că trebuie să iei niște măsuri foarte dure în continuare, pentru reducerea deficitului bugetar și nu poți lua aceste măsuri cu un Guvern minoritar, pentru că în fiecare sesiune parlamentară se va iniția o moțiune de cenzură”.

Csoma Botond cere, în contextul scenariului privind ruperea coaliției „mai mult calm și mai mult compromis din partea tuturor părților implicate în conflict”.

El avertizează că o cădere a Guvernului ar avea consecințe grave: „Eu cred că am avea consecințe destul de grave atât în plan politic, cât și în plan economic, ar crește din nou deficitul bugetar, am putea lua credite de pe piețele internaționale foarte scump, cu dobânzi foarte mari, ceea ce ar fi foarte-foarte dificil pentru România”.