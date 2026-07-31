Un primar din România își ia concediu de creștere a copilului: „Înainte de toate, sunt tată”

Edilul spune că va petrece următoarele două luni alături de fiica sa, Amelia, în timp ce atribuțiile sale vor fi preluate de viceprimar.

Într-un mesaj public adresat locuitorilor comunei, Gherman explică faptul că decizia vine într-un moment firesc pentru familie, deoarece soția sa își reia activitatea profesională.

„Cred că un tată trebuie să fie prezent nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Aceste două luni reprezintă pentru mine un timp prețios, pe care nu îl voi mai putea recupera mai târziu”, a transmis primarul.

Viceprimarul va prelua atribuțiile

Pe durata concediului, activitatea administrației locale va continua sub coordonarea viceprimarului și a aparatului de specialitate al primăriei.

Edilul susține că proiectele aflate în desfășurare nu vor fi afectate și că are încredere în echipa instituției.

„Asta nu înseamnă însă că nu ne vom mai întâlni prin comună. Dimpotrivă, este posibil să ne vedeți chiar mai des decât înainte, doar că, de multe ori, voi fi împreună cu fetița mea”, a scris acesta.

„Unele momente din viața unui copil nu se mai întorc”

Mesajul primarului are și o componentă personală. El povestește că decizia a fost influențată inclusiv de o discuție cu fiul unui fost edil al comunei, care i-a spus că tatăl său a făcut numeroase sacrificii pentru comunitate, iar familia a rămas adesea pe plan secund.

„Sfatul lui pentru mine a fost să nu uit că timpul petrecut cu propriul copil nu mai poate fi recuperat. Sunt cuvinte care mi-au rămas în minte și care au cântărit în această decizie”, mărturisește Ioan Gherman.

Primarul spune că cele două luni nu vor însemna doar timp petrecut în familie, ci și o perioadă de analiză și reflecție asupra direcției de dezvoltare a comunei.

După aproape doi ani de mandat, acesta intenționează să actualizeze planul de dezvoltare pentru Săliștea, pornind atât de la experiența acumulată în administrație, cât și de la propunerile primite de la cetățeni.

Documentul ar urma să fie făcut public, astfel încât locuitorii comunei să îl poată analiza, completa și dezbate înainte de începutul anului 2027.

Un gest încă rar în rândul taților români

Deși legislația din România permite și taților să beneficieze de concediul de creștere a copilului, astfel de cazuri sunt încă puțin întâlnite în rândul românilor.

Prin decizia sa, primarul comunei Săliștea transmite că rolul de părinte poate merge mână în mână cu cel de administrator al unei comunități.

„Înainte de a fi primar, sunt soț și tată, iar unele momente din viața unui copil nu se mai întorc”, își încheie acesta mesajul adresat locuitorilor.