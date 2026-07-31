Ai rămas fără loc de muncă? Iată cele mai căutate meserii din România și cum te poți recalifica gratuit

Iată unde se concentrează disponibilizările, ce meserii sunt cele mai căutate acum și cum te poți reorienta profesional.

Unde lovesc cel mai tare concedierile

Trei sectoare concentrează cea mai mare parte a restructurărilor din acest an: industria auto, industria mobilei și sectorul IT. Doar în ultimul an, aproximativ 19.000 de persoane și-au pierdut locul de muncă la nivel național, din care 10.000 din industria auto, 3.000 din IT și 2.000 din industria mobilei — restul, din servicii și comerț. Criza din sectorul auto este direct legată de scăderea comenzilor din Germania, principalul partener comercial al furnizorilor români din acest domeniu: piața auto germană a traversat, în 2025, cea mai dificilă perioadă de la criza financiară globală. Concret, la Oradea, o fabrică producătoare de volane pentru piața germană va concedia circa 120 de angajați, iar la Ineu, în județul Arad, o unitate de producție se închide complet, cu desființarea a aproximativ 1.000 de posturi. Potrivit datelor ANOFM, doar în primele patru luni ale anului, peste 5.200 de persoane au fost afectate de concedieri colective în mediul privat, iar sectorul bugetar urmează să piardă, până la 1 iulie, peste 45.000 de posturi.

Din punct de vedere geografic, Bucureștiul concentrează cele mai multe concedieri din ultimul an — 1.625 de persoane — urmat de Arad (779), Sibiu (425), Prahova și Timiș (câte 414) și Brașov (370).

Ce meserii sunt căutate acum

Chiar și în acest context, piața muncii are un deficit semnificativ de personal calificat. Potrivit ANOFM, cele mai căutate profiluri la nivel național sunt conducătorii auto, curierii, muncitorii necalificați din mai multe ramuri industriale și agenții de vânzări, dintr-un total de peste 30.000 de locuri de muncă disponibile în prezent. Sectorul tehnologic rămâne, de asemenea, activ pentru specialiștii calificați: dezvoltatorii back-end și front-end continuă să fie printre cele mai căutate profiluri, alături de meserii precum bucătar, ospătar, manager de proiect sau arhitect. Ratele de șomaj rămân, totuși, relativ scăzute — 3,33% la finalul lunii martie, potrivit ANOFM — semn că, deși anumite sectoare pierd masiv locuri de muncă, altele continuă să recruteze activ.

Cum te poți recalifica gratuit

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează lunar zeci de programe gratuite de formare profesională, prin agențiile județene și municipale. Doar în luna iulie 2026 au fost organizate 106 astfel de programe, iar în primele șase luni ale anului, aproape 10.000 de persoane au participat la 497 de cursuri de calificare, recalificare, inițiere sau specializare. Cele mai căutate cursuri din acest an au fost cele pentru lucrător comercial (1.247 de înscriși), agent de securitate (813) și operator introducere, prelucrare și validare date (568), urmate de referent resurse umane, competențe digitale de bază și bucătar. La nivel local, cursurile organizate variază de la meserii tehnice — instalator, brutar, confecționer articole textile — la ocupații din turism și servicii, precum administrator de pensiune turistică sau ospătar-chelner.

Cum te înscrii

Persoanele aflate în șomaj sau în căutarea unui loc de muncă se pot înregistra la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) din zona lor de reședință, pe baza actului de identitate și a unei dovezi privind ultima formă de învățământ absolvită. Șomerii care beneficiază de indemnizație sunt, potrivit legii, obligați să participe la programele de formare oferite de agenție, dar orice persoană interesată de recalificare — nu doar cei aflați în șomaj — poate solicita includerea într-un curs gratuit, o singură dată pentru fiecare perioadă de căutare a unui loc de muncă. Codul Muncii prevede, de altfel, că angajatorii care fac disponibilizări colective au obligația de a discuta, împreună cu sindicatele sau reprezentanții salariaților, măsuri de sprijin pentru recalificarea profesională a celor afectați.

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