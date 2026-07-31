Permisul auto se schimbă în toată Uniunea Europeană. Cum îi afectează pe șoferii din România

De la permisul digital și posibilitatea conducerii însoțite de la 17 ani până la recunoașterea la nivel european a unor suspendări ale dreptului de a conduce, noile reguli vor ajunge treptat și în legislația României în următorii ani.

Permisul de conducere intră în era digitală

Noua directivă europeană privind permisele de conducere urmărește modernizarea sistemului la nivelul Uniunii Europene, facilitarea liberei circulații și reducerea numărului accidentelor rutiere. Printre cele mai importante noutăți se numără introducerea permisului de conducere digital, care va putea fi stocat pe telefonul mobil și integrat în Portofelul European pentru Identitate Digitală. Documentul electronic va fi recunoscut în toate statele membre, însă șoferii vor putea solicita în continuare și un permis în format fizic.

Reforma vine în contextul în care aproape 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din Uniunea Europeană într-un singur an. Potrivit Comisiei Europene, obiectivul este înjumătățirea numărului deceselor și al rănirilor grave până în 2030 și apropierea de ținta „Vision Zero”, care urmărește eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050.

Conducere însoțită de la 17 ani și reguli mai stricte pentru începători

Un alt element important al reformei este introducerea unui sistem comun de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani care obțin permisul pentru categoria B. Aceștia vor putea conduce doar în prezența unui șofer cu experiență, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

În plus, toate statele membre vor introduce o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători. În acest interval, sancțiunile vor fi mai severe pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, precum și pentru încălcarea obligației de a purta centura de siguranță ori de a utiliza sisteme de protecție pentru copii.

Examenul auto va include tehnologii moderne și protecția participanților vulnerabili

Directiva modifică și modul în care vor fi pregătiți și examinați viitorii conducători auto. Candidații vor trebui să demonstreze că înțeleg funcționarea sistemelor moderne de asistență la conducere și a tehnologiilor automate instalate pe vehicule.

Totodată, examinarea va pune un accent mai mare pe prevenirea accidentelor care implică pietoni, bicicliști, utilizatori de trotinete electrice și alți participanți vulnerabili la trafic. De asemenea, vor fi evaluate cunoștințele privind riscurile generate de unghiurile moarte, utilizarea telefonului mobil la volan și deschiderea în siguranță a portierelor.

Suspendarea permisului va putea produce efecte în întreaga Uniune

Noile reguli urmăresc și eliminarea situațiilor în care șoferii sancționați într-un alt stat membru își păstrează dreptul de a conduce în țara care le-a emis permisul.

Astfel, în cazul unor abateri grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea cu cel puțin 50 km/h a limitei legale de viteză ori provocarea unui accident soldat cu victime, interdicția de a conduce va putea fi recunoscută la nivelul întregii Uniuni Europene, după îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația europeană.

Când vor fi aplicate noile reguli în România

Pentru șoferii români nu există, deocamdată, obligația schimbării permisului de conducere. Directiva europeană a intrat în vigoare, însă statele membre au termen până la 26 noiembrie 2028 pentru transpunerea prevederilor în legislația națională, iar majoritatea măsurilor vor deveni aplicabile începând cu 26 noiembrie 2029. Unele dispoziții, inclusiv cele referitoare la conducerea însoțită, vor intra în aplicare mai devreme. România va trebui să adapteze legislația, sistemele informatice și procedurile administrative înainte ca noile reguli să fie implementate efectiv.

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(sursa: Mediafax)