USR rămâne singurul aliat fidel al lui Ilie Bolojan după trădarea din PNL

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți seara, într-o conferință de presă, că partidul său nu va mai putea forma o majoritate de guvernare cu PSD dacă social-democrații votează moțiuni de cenzură împreună cu AUR, în contextul crizei politice declanșate de demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Liderul USR a explicat că această poziție ține de diferențele de principiu privind stabilitatea guvernării și raportarea la partidele extremiste.

„Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Această decizie este valabilă și astăzi este fermă. Și nu pentru că am avea orgolii, ci pentru că nu credem că este posibil să guvernăm cu adevărat cu un partener care își ține o majoritate de rezervă în buzunar, o majoritate fix cu acest partid extremist împotriva căruia am format acest guvern pro-european.”, a spus Fritz.

Dominic Fritz a precizat și că USR își menține angajamentul de a rămâne în guvern până la formarea unui nou executiv.

„Pentru noi asta înseamnă cu claritate că miniștrii USR vor rămâne, vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern”, a spus acesta.

În același timp, Fritz a anunțat că USR a decis să mandateze conducerea pentru discuții politice cu PNL, în vederea gestionării crizei guvernamentale.

„Pentru pașii următori, Comitetul Politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR”, a spus acesta.

El a mai spus că în acest moment este nevoie de stabilitate și reforme, în special din partea partidelor pro-europene.

„Este evident că este nevoie de forțe reformiste, este evident că este nevoie de o claritate morală în această criză, iar USR cu mare responsabilitate față de alegători va livra această claritate și va și livra această loialitate față de proiectul reformist în România.”

Dominic Fritz, atac la adresa PSD: Cu USR nu se poate guverna și fura în același timp

Liderul USR, Dominic Fritz, a spus că partidul sprijină colaborarea cu PNL după căderea guvernului Bolojan și că miniștrii USR au lucrat fără favoruri în relația cu premierul.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți seara, într-o conferință de presă, că poziția partidului, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, rămâne una orientată spre reforme și modernizarea statului.

„Susținerea noastră nu este pentru o persoană fizică, susținerea noastră este pentru o direcție a reformelor pentru România. Și astăzi vedem că Ilie Bolojan, inclusiv prin discursul pe care l-a ținut astăzi în Parlament, este un aliat în această direcție pentru care USR se luptă de 10 ani de zile. Și ne bucurăm că există un premier care împărtășește cu noi o viziune corectă pentru modernizarea României. Și asta este motivul de ce ne dorim să mergem în această criză coordonat cu Partidul Național Liberal condus de Ilie Bolojan și să luăm decizii împreună.”, a spus Fritz.

Întrebat despre criticile venite din partea PSD, care au susținut că relația dintre premier și miniștrii USR ar fi fost mai apropiată decât cu ceilalți, Dominic Fritz a respins această ipoteză.

„Eu dacă aș întreba acum miniștrii, atunci ar confirma cu siguranță că premierul nu a avantajat în niciun fel miniștrii USR. Dimpotrivă, au existat cu siguranță ca în orice coaliție și momente în care am avut impresia că este mai maleabil cu partenerii de la PSD, dar, până la urmă, asta este trecutul”, a spus Fritz.

Totodată, liderul USR a declarat că miniștrii din partidul său nu au format legături de prietenie cu ceilalți miniștrii din celelalte partide, pentru că „au dus o luptă reală împotriva privilegiilor”.

„Acuma, întrebarea este ce își dorește de fapt PSD după ce au dărâmat acest guvern împreună cu AUR, și ce planuri are PSD pentru această țară. Și cu siguranță faptul că miniștrii USR au dus o luptă reală împotriva privilegiilor, împotriva tuturor celor care s-au racordat la banii publici, nu a făcut să aibă mulți prieteni, mai ales în PSD”, a spus Fritz.

Fritz a mai spus că tensiunile politice arată că există o diferență de viziune majoră între USR și PSD în privința guvernării.

„Și de aceea, cu siguranță, o parte din frustrarea PSD este de înțeles, pentru că, într-adevăr, cu USR nu se poate guverna și fura în același timp.”

(sursa: Mediafax)