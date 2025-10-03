Zamfir: Reforma nu înseamnă concediere colectivă, trebuie făcută cu cap

Daniel Zamfir declară la RFI că disponibilizările sunt un lucru dureros.

„Reforma nu înseamnă concediere colectivă, pentru că nu ne-am atinge așa scopul. Am stabilit într-un final să se stabilească un nivel al reducerii cheltuielilor statului, asta însemnând să lăsăm la latitudinea administrației locale felul în care își atinge obiectivul”, spune Zamfir.

Senatorul PSD afirmă că „a da afară oameni e un lucru dureros, trebuie să măsori de zece ori până să tai o dată, cam ăsta trebuie să fie principiul, mai ales că această reformă a administrației despre care vorbim ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026”.

Daniel Zamfir spune că „reforma profundă haideți să o facem cu cap, nu așa pe grabă, tocmai ca să iasă un lucru pe care ni-l dorim cu toții”.

Liderul senatorilor PSD susține că românii o duc mai bine ca oricând: „Creșterea economică a dus până la urmă la bunăstare (...). România anul trecut, în care într-adevăr am făcut un deficit mai mare, a dus-o mai bine ca niciodată și îmi asum să spun lucrul ăsta, ținând cont de absolut toate rapoartele Eurostat, care ți-au arătat că România a ajuns la nivelul de trai al Poloniei, românul astăzi trăiește mai bine decât cetățeanul din Ungaria, din Grecia, din Croația, din Lituania, trăiește ca polonezul. Eu cred că până la urmă, orice Guvern, dincolo de orice cifră, are un obiectiv major, să asigure bunăstare oamenilor”.

(sursa: Mediafax)