Zamfir critică Guvernul pentru renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

de Redacția Jurnalul    |    13 Sep 2025   •   17:20
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl acuză pe premierul Bolojan că prin decizia de a nu mai prelungi plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază lovește în categoriile vulnerabile.

„CURAT MURDAR, DLE PRIM MINISTRU! Care-i rațiunea pentru care dl Bolojan refuză sa continue plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de baza? Ca aici nu e vorba de cheltuieli nejustificate și nici sa pastram bugetari în aparatul de stat Am înțeles disprețul față de bugetari, dar cu oamenii nevoiași, ce aveți, dle prim-ministru?”, a transmis Zamfir printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a mai declarat că măsură, alături de nivelul de inflație ce se apropie de 10%, „va lovi tot în cei nevoiași”.

În plus, acesta l-a acuzat pe premier că apără interesele companiilor multinaționale. „Cine va câștiga din aceasta masura? Retailerii, adică multinaționalele cărora voiati sa le eliminati și impozitul de 1% pe cifra de afaceri”, încheie liderul PSD.

(sursa: Mediafax)

