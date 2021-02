50 de bani/zi, ajutorul social pentru o mamă și un copil

Lecția de supraviețuire în România lui 2021 vine de la o femeie din Gorj, căreia statul i-a dat un ajutor social de 15 lei. Și pe care ea l-a refuzat. Preferă să muncească cu ziua în diferite locuri și să câștige 20 de lei într-o zi. Își crește un copil de una singură. Tatăl băiatului ar trebui să îi plătească pensie alimentară și nu o face. Dar pentru că pe hârtie există decizia unei instanțe care stabilește acest lucru, pentru autorități este ca și cum femeia are un venit.

Ne-a rugat să nu îi dăm tot numele. Îi vom spune doar Claudia și poate că prenumele ei va rămâne în mintea parlamentarilor care ar trebui să schimbe legea asistenței sociale. Poate o va căuta cineva să o întrebe cum a reușit să își hrănească sau să își trimită la școală băiatul în vârstă de 11 ani. Noi am întrebat-o ce a mâncat în ziua în care am stat de vorbă cu ea și a evitat să răspundă. Era la muncă la un vecin care făcea un acoperiș.

Ce face o femeie la un acoperiș, adică ce lucrați dv.?

Claudia: Mai țin de burlane, de lemne, îi dau la mână, ajut cu ce îmi cere. Am și băiatul cu mine, că o să ajung târziu acasă și nu pot lăsa copilul singur pe întuneric. Dacă se sperie de vreun zgomot? Am doar 8 clase. Nu am putut merge la școală mai mult, pentru că familia mea era săracă. Îmi luam la pachețel jumări și râdeau colegii de mine. Haine aveam de la o verișoară din București. Ea era mai mare și îmi trimitea ce nu mai purta. Îmi legam pantalonii cu sârmă ca să stea pe mine. Mă încălțam cu cizme dacă atât aveam. Din cauză că nu am școală, nu găsesc un loc de muncă. Găsisem la o brutărie, pe schimburi, dar nu aveam cu cine să las copilul.

Aveți ce să mâncați amândoi?

Claudia: În unele zile, da. Dacă am două pulpe întâi mănâncă el. Dacă mai rămâne, iau și eu. Dacă nu, mănânc eu jumări, pâine. Încerc să îi fie lui bine. Are caiete și pixuri. Mereu știu ce caiete i se termină și mă organizez. Dacă azi am 20 de lei îi iau două caiete de matematică, unul de română și un stilou. Cu școala online a trebuit să îi bag internet, așa că am făcut un abonament de 40 de lei pe lună și mi-au dat telefon gratis. Avem și un calculator, dar nu e curent mereu. E rău când vine lumina, încerc să plătesc până la termenul maxim. Dar nu l-am lăsat niciodată nemâncat.

Cum a ajuns la un ajutor social de 15 lei

Claudia a fost căsătorită, dar soțul ei i-a părăsit. Femeia a cerut pensie alimentară și instanța i-a dat dreptate. Băiatul ei ar trebui să primească lunar 240 de lei de la tată, dar asta nu se întâmplă. Dar nu contează. Legea e clară. Acoperă restul până la 255 de lei, adică 15 lei. „Am refuzat. Cum să umilească statul ăsta un om cu 15 lei? Ei, parlamentarii, nu ar rezista o zi în locul meu. Eu lunar am alocația de 156 de lei, plus alocația de susținere a familiei care înseamnă 107 lei. Și muncesc prin sat. Păi, un parlamentar poate dă banii ăștia la o masă. Eu nici nu visez așa cât câștigă ei. Când am auzit că ajutorul meu va fi de 15 lei am crezut că nu aud bine. Apoi a venit cuponul. Păi, puneam bani de la mine doar ca să mă duc la Forțele de Muncă. Ar trebui o lege a mamelor singure. Pe noi nu ne ajută nimeni. În pandemie, familiile cu copii au avut ajutoare. A stat unul acasă și statul le-a dat bani. Mie nu mi-a dat nimeni nimic”, povestește femeia.

Totul este legal

Am rugat un asistent social să ne explice cum de s-a ajuns ca femeia să aibă un ajutor de doar 15 lei și ne-a spus că totul este legal. După o lege nedreaptă, pensia alimentară este considerată un venit fix al mamei și nu al copilului. Alocația de stat sau bursa școlară reprezintă singurele excepții. „Pentru două persoane, legea a stabilit un venit de 255 de lei. Dânsa are o pensie alimentară de 240 de lei. S-a scăzut și aceasta este diferența: 15 lei. Orice venit mai taie din ajutorul social. Există o soluție pentru mamele care nu primesc pensia alimentară. Trebuie să facă o declarație în fața unui notar sau a unui jurist din primărie că tatăl nu plătește. Dar și să facă o acțiune în instanță. Legea ar permite atunci să ia ajutor întreg. Însă multe femei renunță, pentru că și acțiunea în instanță înseamnă cheltuieli. Un singur avantaj au oamenii care primesc sume atât de mici, acela că sunt asigurați medical”, ne-a explicat asistentul.