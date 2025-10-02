Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale”

„Raportarea nu este o crimă”

În cadrul unei conferințe de presă susținute joi, Rogobete a subliniat că infecțiile asociate actului medical nu pot fi complet eliminate, însă pot fi ținute sub control prin raportare corectă.

„Niciodată, nicăieri pe globul pământesc nu vom putea reduce la zero infecțiile dintr-o terapie intensivă”, a explicat ministrul.

El a adăugat că raportarea nu ar trebui privită ca o vină sau ca un act incriminator: „Raportarea infecțiilor asociate activității medicale nu este o crimă”.

Apel la transparență în spitale

Ministrul a insistat asupra importanței transparenței și a responsabilității în gestionarea situațiilor medicale critice:

„Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale, nu mai ascundeți aceste infecții atunci când ele apar. Pacienții, în primul rând, sunt puși în pericol, iar sistemul capătă o umbră care nu poate fi controlată și scade încrederea oamenilor în sistemul de sănătate”.

Contextul tragediei de la Iași

Apelul lui Rogobete vine după ce, în ultimele zile, șase copii internați la Terapie Intensivă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași au murit, incident care a readus în atenția publică problema infecțiilor nosocomiale și a raportării acestora în unitățile sanitare din România, potrivit Mediafax.