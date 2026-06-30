De ce unele ambulanțe SMURD circulă lent în misiuni de urgență: explicația unui șofer de terapie intensivă neonatală

„Nu întotdeauna urgența înseamnă viteză mare în trafic”

Un șofer de pe o autospecială SMURD de terapie intensivă neonatală trage un semnal de alarmă privind reacțiile din trafic la adresa ambulanțelor care nu circulă cu viteză mare, deși au semnalele acustice și luminoase pornite. Explicația este una medicală și ține de siguranța celor mai fragili pacienți: nou-născuții în stare critică.

Tensiuni în trafic și o realitate puțin cunoscută despre ambulanțele neonatale

În ultimele zile, un șofer al unei ambulanțe SMURD destinate transportului și intervențiilor pentru nou-născuți a relatat mai multe situații tensionate întâlnite în trafic. Deși autospeciala avea semnalele luminoase și acustice în funcțiune, alți participanți la trafic au reacționat cu nerăbdare sau chiar iritare, fără a înțelege de ce vehiculul nu se deplasa cu viteză ridicată.

Situația a readus în atenție un aspect mai puțin cunoscut al medicinei de urgență: nu toate ambulanțele sunt conduse în același regim de viteză, chiar și atunci când se află în misiune critică.

Mesajul șoferului: „Pacienții noștri nu sunt adulți”

Explicația oferită de șoferul SMURD evidențiază specificul extrem de delicat al transportului neonatal. În astfel de cazuri, fiecare decizie de condus este adaptată stării pacientului.

„În ultimele zile am avut câteva situații neplăcute în trafic. Claxoane, tensiuni și nervi din partea unor șoferi care nu înțelegeau de ce ambulanța pe care o conduc avea semnalele luminoase și acustice în funcțiune, dar nu circula cu viteză foarte mare.

Conduc o ambulanță destinată transportului și intervențiilor pentru nou-născuți. Pacienții noștri nu sunt adulți. Sunt bebeluși de doar câteva ore sau câteva zile de viață, mulți dintre ei în stare critică, aflați în incubator și conectați la aparatură medicală.

În astfel de misiuni, prioritatea nu este întotdeauna viteza maximă, ci siguranța pacientului. O accelerație puternică, o frânare bruscă sau trecerea cu viteză peste denivelări pot avea consecințe asupra unui nou-născut extrem de fragil. De aceea, există situații în care, deși ne aflăm într-o misiune de urgență și folosim semnalele speciale, suntem nevoiți să ne deplasăm mai încet decât s-ar aștepta unii participanți la trafic.

Vă rog ca, înainte să judecați sau să vă enervați, să vă gândiți că fiecare ambulanță are o misiune diferită. Faptul că nu merge cu viteză foarte mare nu înseamnă că nu este o urgență. Înseamnă doar că echipajul adaptează modul de deplasare la nevoile pacientului pe care îl transportă.

Respectul și răbdarea în trafic nu înseamnă doar bun-simț. Uneori, ele înseamnă o șansă în plus pentru cea mai mică și mai vulnerabilă viață aflată în acea ambulanță”.

De ce ambulanțele neonatale nu pot circula mereu cu viteză maximă

Ambulanțele de terapie intensivă neonatală sunt special echipate pentru transportul bebelușilor aflați în stare critică. Incubatoarele mobile, aparatura de monitorizare și suportul vital impun o atenție extremă la modul de deplasare.

Orice șoc mecanic, frânare bruscă sau vibrație puternică poate influența stabilitatea unui nou-născut. Din acest motiv, echipajele medicale prioritizează stabilitatea pacientului în fața vitezei, chiar și în condiții de urgență.

Apel la înțelegere în trafic: o urgență nu arată întotdeauna la fel

Mesajul transmis de șofer devine astfel și un apel către participanții la trafic. Semnalele luminoase și acustice indică o misiune de urgență, însă nu oferă detalii despre tipul pacientului sau condițiile medicale.

În cazul transporturilor neonatale, fiecare minut contează, dar la fel de importantă este și protejarea vieții fragile aflate în incubator. De aceea, reacțiile impulsive din trafic pot pune presiune suplimentară pe echipajele medicale.

Răbdarea din trafic poate salva vieți

Mesajul șoferului SMURD aduce în prim-plan o realitate mai puțin vizibilă, dar esențială: nu toate urgențele sunt „rapide” în sensul clasic al cuvântului. Unele sunt lente, controlate și extrem de delicate.

În astfel de situații, răbdarea celorlalți șoferi devine parte din lanțul de salvare. Uneori, a nu claxona și a nu grăbi o ambulanță poate însemna, indirect, o șansă în plus la viață pentru cel mai vulnerabil pacient.