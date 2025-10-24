Amenzi uriașe pentru arderea resturilor vegetale: Cum să eviți sancțiunile

Conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, arderea rrsturilor vegetale este strict interzisă.

Instituția subliniază că această practică eliberează în aer particule toxice care afectează sănătatea oamenilor și animalelor, și crește nivelul de poluare.

Amenzi mari pentru arderea resturilor vegetale

Sancțiunile pentru nerespectarea legii sunt între 30.000 și 45.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 70.000 de lei pentru persoanele juridice.

De asemenea, refuzul legitimării în fața comisarilor Gărzii de Mediu constituie contravenție și se pedepsește conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, potrivit a1.ro.

Alternative ecologice

Pentru o alternativă ecologică, Garda de Mediu recomandă compostarea resturilor vegetale în locul arderii.

„Natura ne oferă un exemplu simplu: pădurea își lasă frunzele toamna, dar nu le arde. Ele se transformă în timp într-un îngrășământ natural, care hrănește solul și ajută la creșterea unor ierburi mai verzi și mai sănătoase. Urmează exemplul naturii! În loc să arzi resturile vegetale, compostează-le sau folosește-le ca îngrășământ natural în propria grădină”, arată reprezentanții instituției.

Autoritățile încurajează cetățenii să adopte metode prietenoase cu mediul pentru protejarea sănătății și a calității aerului.