O boală extrem de frecventă la femei a fost redenumită, după decenii de confuzie și diagnostice greșite

În urma unui demers internațional al cadrelor universitare, clinicienilor și organizațiilor de pacienți, ce s-a desfășurat pe parcursul a 14 ani, sindromul ovarelor polichistice (PCOS) - o boală care afectează una din opt femei - a fost redenumit sindrom ovarian metabolic poliendocrin (PMOS) pentru a reflecta natura complexă și multisistemică a afecțiunii. Specialiștii spun că redenumirea afecțiunii este necesară pentru a îmbunătăți diagnosticul și îngrijirea pacientelor.

Nu se întâmplă des ca o afecțiune medicală gravă să fie redenumită, dar acesta este cazul acum pentru o boală de care suferă peste 170 de milioane de femei din întreaga lume, peste 50 de organizații de pacienți și profesioniști din domeniul sănătății participând la procesul de redenumire a sindromului ovarelor polichistice.

Diagnosticare ratată și tratamente greșite

Specialiștii care au participat la acest proces au criticat numele folosit de zeci de ani ca fiind inexact, explicând că neînțelegerile cu privire la caracteristicile afecțiunii au dus la întârzierea diagnosticului, îngrijire inadecvată și cercetare înăbușită.

„Termenul de sindrom al ovarelor polichistice a fost recunoscut de mult timp ca fiind inexact și potențial dăunător”, scrie echipa din spatele inițiativei, precizând că numele folosit până acum „reflectă un singur organ și nu reușește să surprindă natura multisistemică a tulburării”.

Noul nume a fost anunțat săptămâna aceasta la Congresul European de Endocrinologie de la Praga și publicat în revista medicală de renume The Lancet.

Sindromul ovarian metabolic poliendocrin (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome - PMOS) „este caracterizat de fluctuații hormonale, cu impact asupra greutății, sănătății metabolice și mintale, pielii și sistemului reproducător.

Prea mult timp, numele a redus o tulburare hormonală sau endocrină complexă și pe termen lung la o neînțelegere despre «chisturi» și o concentrare asupra ovarelor. Acest lucru a contribuit la diagnosticare ratată și la tratamente inadecvate”, scrie Societatea de Endocrinologie, o comunitate globală de medici și oameni de știință. Noua denumire urmează să fie inclusă oficial în actualizarea ghidurilor internaționale din 2028.

„Chisturile” care au stat la baza denumirii sindromului ovarelor polichistice au primit pentru prima dată o atenție specială în 1935, când au fost descrise de doi chirurgi din Chicago. Irving Stein și Michael Leventhal investigau infertilitatea la femei și au observat în timpul operației că ovarele pacientelor lor erau mărite și conțineau numeroase structuri mici, asemănătoare chisturilor.

Simptome endocrine, metabolice, dermatologice și psihologice

Lorna Berry, o pacientă cu PMOS care a lucrat la inițiativă, a declarat anul trecut că speră ca schimbarea să ducă la „rezultate mai bune” pentru femeile care suferă de această boală complexă.

„Timp de decenii, acelea dintre noi care trăiesc cu această afecțiune am fost nevoite să «luptăm» pentru a primi un diagnostic și, chiar și după diagnosticare, dezinformarea este abundentă”, a spus pacienta, citată de Science Alert.

Una dintre cele mai mari concepții greșite este că PMOS este exclusiv o tulburare de reproducere, care începe în ovare. Deși infertilitatea poate fi o provocare pentru unele dintre aceste paciente, nu se întâmplă mereu, iar efectele acestui sindrom se extind mult dincolo de ovare.

Pe lângă ovulație anormală, menstruații neregulate și, uneori, infertilitate, afecțiunea poate duce, de asemenea, la exces de păr pe față sau pe corp și este asociată și cu simptome endocrine, metabolice, dermatologice (acnee) și psihologice semnificative. Iar acestea pot persista mult dincolo de anii reproductivi ai unei persoane.

Terhi Piltonen, medic obstetrician și ginecolog din Finlanda, implicat în politica globală de schimbare a numelui, a declarat recent, că termenul folosit atâția ani este „confuz” chiar și pentru mulți profesioniști, nu doar pentru femei: „Concentrarea asupra ovarelor a făcut rău în sensul că multe femei au fost ignorate cu simptomele lor legate de greutate și alte probleme metabolice, suferință mentală și manifestări cutanate”.

Încă nu se cunoaște nicio cauză sau un leac pentru acest sindrom, iar tratamentele variază foarte mult de la individ la individ, dar în prezent sunt disponibile opțiuni hormonale, metabolice și chirurgicale pentru a îmbunătăți calitatea vieții acestor paciente.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că, deși așa-numitul sindrom al ovarelor polichistice afectează 10-13% dintre femeile aflate la vârsta reproductivă, la nivel global, până la 70% dintre ele nu știu că au această afecțiune.