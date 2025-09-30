Bolile de inimă, „o problemă de siguranță națională”

Bolile cardiovasculare și cerebrovasculare reprezintă principalele cauze de mortalitate și morbiditate în România, țara noastră ocupând unul dintre primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea din cauze prevenibile sau tratabile, cu o rată de peste două ori mai mare decât media europeană. „Bolile de inimă nu mai sunt doar o problemă medicală, ci una de siguranță națională”, avertizează cardiologii, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, în contextul în care aceste afecțiuni sunt responsabile în prezent pentru circa 60% dintre decesele din țara noastră.

Bolile cardiovasculare - un grup de afecțiuni precum: hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, insuficiența cardiacă, accidentul vascular cerebral - continuă să rămână principala cauză de morbiditate și mortalitate în lume, informează Institutul Național de Sănătate Publică.

Decesele cauzate de bolile cardiovasculare rămân alarmant de numeroase. Aproximativ 17 milioane de persoane își pierd viața în fiecare an din cauza bolilor cardiovasculare și se estimează că numărul deceselor va crește, ajungând până la 23 milioane anual în 2030. Alte 520 de milioane de persoane trăiesc având o boală cardiovasculară, potrivit sursei citate.

Principala cauză de deces și dizabilitate

Aceste afecțiuni sunt principala cauză de deces și dizabilitate și în România. Conform datelor medicilor de familie, în 2022, una din 4 persoane (deci peste 4 milioane de români) se afla în evidență cu o boală cardiovasculară, arată Institutul Național de Sănătate Publică.

„În fiecare oră din anul 2023 au decedat, în medie, 15 români din cauza bolilor cardiovasculare. De asemenea, 1 din 2 persoane decedate au murit printr-o afecțiune cardiovasculară, decesele prin boală cardiovasculară reprezentând 54% dintre toate decesele înregistrate, un nivel aproape dublu față de ponderea înregistrată la nivelul Uniunii Europene”, conform INSP.

În ceea ce privește factorii de risc pentru bolile cardiovasculare, există două categorii:

Citește pe Antena3.ro China a condamnat la moarte 11 persoane care fac parte din aceeași familie

factori nemodificabili: înaintarea în vârstă, genul feminin, existența antecedentelor familiale de boală cardiovasculară;

factori modificabili: prediabetul și diabetul zaharat, obezitatea, hipercolesterolemia, consumul de tutun și produse conexe, stilul de viață sedentar, consumul dăunător de alcool și alimentația nesănătoasă, stresul, tulburările de somn. Hipertensiunea arterială, la rândul său, este un factor de risc pentru alte afecțiuni cardiovasculare, precum accidentul vascular cerebral, infarctul miocardic.

Potrivit specialiștilor, factorii de risc modificabili sunt foarte răspândiți în populația din România și, în același timp, sunt foarte frecvent insuficient controlați (hipertensiunea la circa 25% dintre pacienți, dislipidemiile la aproximativ 10%, diabetul zaharat în circa 40% dintre cazuri).

România și-a făcut Strategie Națională pentru combaterea acestor boli

În această vară, Guvernul României a aprobat Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare 2025–2030, „un document strategic esențial care marchează un pas major în reforma sistemului sanitar românesc”, conform Ministerului Sănătății.

Noua strategie urmărește reducerea impactului acestor afecțiuni printr-un plan coerent care vizează prevenția, diagnosticul precoce, tratamentul integrat și reabilitarea pacienților.

Creșterea cu o treime a locurilor disponibile la rezidențiat pentru cardiologie și neurologie, acordarea de burse și granturi pentru supraspecializare în tratamentul accidentului vascular acut, creșterea numărului de centre de reabilitare și a finanțării acestora și implementarea unor măsuri privind combaterea privării de somn, a stresului și a depresiei – sunt doar câteva dintre obiectivele prin care autoritățile și-au propus să crească accesul românilor cu afecțiuni cardiovasculare și cerebrovasculare la servicii medicale și de recuperare și să scadă mortalitatea.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, sărbătorită în fiecare an, în toată lumea, pe 29 septembrie Societatea Română de Cardiologie și Fundația Română a Inimii au organizat, aseară, la Ateneul Român, evenimentul „Gala Inimii”, în cadrul căruia a fost lansată și Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare 2025–2030.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că aceste afecțiuni rămân „cea mai mare provocare pentru sănătatea românilor”: „Dincolo de statistici, vorbim despre vieți pierdute prea devreme. Prin această Strategie, schimbăm modul în care privim prevenția, diagnosticul și tratamentul, pentru ca fiecare pacient să aibă o șansă reală la viață”.

„Bolile de inimă nu mai sunt doar o problemă medicală, ci una de siguranță națională. România are nevoie de o abordare unitară, bazată pe prevenție, diagnostic precoce și tratament eficient” Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, președintele Fundației Române a Inimii

Inima este un organ incredibil, spun specialiștii în sănătate publică: „Începe să bată la patru săptămâni de la concepție și continuă să bată neîncetat pe tot parcursul vieții. Pentru fiecare adult bate de aproximativ 70 de ori într-un singur minut și de peste 100.000 ori într-o zi. Deși are doar mărimea unui pumn, reușește să pompeze sânge în tot organismul, având propriul sistem de generare a impulsurilor electrice”.