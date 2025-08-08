x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Social Broșteni. Doi pui de pisică salvați din zona inundată, chiar de Ziua Internațională a Pisicii

Broșteni. Doi pui de pisică salvați din zona inundată, chiar de Ziua Internațională a Pisicii

de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   13:15
Broșteni. Doi pui de pisică salvați din zona inundată, chiar de Ziua Internațională a Pisicii
Sursa foto: Hepta

Doi pui de pisică blocați pe acoperișul unui cort la peste 7 metri înălțime au fost salvați de jandarmi și pompieri în localitatea Neagra din comuna Broșteni, județul Suceava.

Un echipaj de jandarmi care patrula prin zona afectată de inundații a auzit mieunături venind din interiorul unui cort. Ascultând mai atent, au realizat că sunetele veneau de sus, de pe acoperișul cortului.

Probabil în timpul viiturii, pisica mamă și-a urcat puii acolo unde a crezut că vor fi în siguranță, departe de apă și pericole. Jandarmii au cerut ajutorul pompierilor care se aflau în apropiere și se ocupau de evacuarea apei.

Pompierii au adus o scară specială pentru intervenții la înălțime. Unul dintre ei s-a cățărat cu grijă până la acoperiș și a găsit cele două ghemotoace pufoase, pe care le-a coborât în siguranță la sol.

O fetiță din zonă i-a luat în grijă pe cei doi pui și a promis că le va oferi o casă caldă și multă iubire.

Salvarea a avut loc chiar de Ziua Internațională a Pisicii.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: pisici salvate brosteni inundatii
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri