Broșteni. Doi pui de pisică salvați din zona inundată, chiar de Ziua Internațională a Pisicii

Un echipaj de jandarmi care patrula prin zona afectată de inundații a auzit mieunături venind din interiorul unui cort. Ascultând mai atent, au realizat că sunetele veneau de sus, de pe acoperișul cortului.

Probabil în timpul viiturii, pisica mamă și-a urcat puii acolo unde a crezut că vor fi în siguranță, departe de apă și pericole. Jandarmii au cerut ajutorul pompierilor care se aflau în apropiere și se ocupau de evacuarea apei.

Pompierii au adus o scară specială pentru intervenții la înălțime. Unul dintre ei s-a cățărat cu grijă până la acoperiș și a găsit cele două ghemotoace pufoase, pe care le-a coborât în siguranță la sol.

O fetiță din zonă i-a luat în grijă pe cei doi pui și a promis că le va oferi o casă caldă și multă iubire.

Salvarea a avut loc chiar de Ziua Internațională a Pisicii.

(sursa: Mediafax)