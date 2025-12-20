Ce animal vrea Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: "Mi-e teamă să nu sară de la balcon și să ajungă în trafic"

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Dec 2025   •   19:40
Sursa foto: Ciprian Ciucu a adoptat o pisică Jessy la Primăria Sectorului 6.

Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, vorbește despre o posibilă „mascotă” felină la Primăria București: își dorește să adopte o pisică abandonată, însă spune că siguranța ei este pe primul loc și se teme ca aceasta să nu ajungă „direct pe Elisabeta”.

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, nu exclude ca Primăria Municipiului București să aibă în viitor o pisică adoptată, după exemplul de la Sectorul 6, unde o felină a devenit cunoscută drept mascota neoficială a instituției.

Întrebat dacă va adopta o pisică și la Primăria Capitalei, edilul a povestit că a remarcat deja o pisică abandonată, sterilizată și în vârstă de doi ani, însă spune că siguranța animalului este prioritară.

Am văzut o pisică foarte drăguță și m-am gândit să o iau, dar mi-e teamă să nu sară de la balcon și să ajungă în trafic. Îmi doresc o mâță, pentru că iubesc pisicile și cățeii, însă trebuie să fie în siguranță. O pisică mai mică s-ar adapta mai bine. Mi-e frică să nu sară, și sar chiar pe Elisabeta. Deci trebuie să fim atenți la siguranța ei”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a adoptat la Primăria Sectorului 6 o pisică, Jessy, devenită rapid mascota neoficială instituției.

Subiecte în articol: primaria capitalei ciprian ciucu
