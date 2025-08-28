Ce spune Mircea Badea despre agresarea lucrătorului nepalez: "Livratorii muncesc cinstit.."

Agresorul l-a lovit cu pumnul în față, strigându-i „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Acțiunea s-a petrecut pe o stradă din Sectorul 2.

Din fericire, un polițist aflat în timpul liber a intervenit prompt, a imobilizat agresorul și l-a predat autorităților. A fost dispusă arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile.

Victima a suferit leziuni ce necesită între 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Mircea Badea a reacționat la agresiune

Realizatorul TV, Mircea Badea, a reacționat la acest caz, exprimându-și indignarea față de agresor și susținând solidaritatea cu livratorul nepalez.

„Sunt convins că după ce va sta puțin la pușcărie, va ieși un om schimbat. Livratorii muncesc cinstit, sunt frații noștri”, a spus el, criticând totodată fenomenul urii și xenofobiei.

Incidentul a avut loc la scurt timp după un mesaj controversat postat de deputatul AUR, Dan Tanasă, care îndemna românii să refuze comenzile livrate de curieri străini. Mesajul a stârnit reacții negative și a dus la o plângere penală pentru incitare la ură, iar Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat.

Procurorii au confirmat că agresiunea a fost motivată de rasism și xenofobie, iar poliția a subliniat profesionalismul ofițerului care a intervenit prompt, împiedicând escaladarea situației, potrivit dcnews.ro.