CNAS: Analizele și investigațiile pentru suspiciune oncologică, decontate și când „nu mai sunt fonduri”

Există mai multe tipuri de cancer hematologic și, în general, aceste afecțiuni sunt destul de dificil de diagnosticat din cauza simptomelor lor nespecifice. În plus, întregul proces de diagnosticare implică mai multe consultații și investigații și, implicit, programări multiple, care prelungesc și mai mult traseul pacientului până la primirea unui diagnostic.

Un studiu recent arată că 30% dintre cancerele hematologice sunt diagnosticate în urma unei prezentări de urgență în spital, iar aceste cazuri au o supraviețuire mai slabă (40% la 3 ani) decât cele diagnosticate prin alte modalități, unde supraviețuirea este de 77% la 3 ani.

Rolul medicului de familie, foarte important în traseul pacientului

Prin urmare, rolul medicului de familie este foarte important în recunoașterea mai bună a simptomelor și a stării pacientului și în trimiterea către investigațiile necesare.

„La noi în țară aceste tipuri de cancere sunt diagnosticate într-o proporție foarte mare în stadii tardive, deși ar putea fi depistate în stadiile asimptomatice în urma unei banale vizite la medicul de familie pentru o consultație de prevenție. (…) Pentru că medicul de familie în urma consultației de prevenție îți va recomanda o banală hemoleucogramă și ăsta este un prim pas pentru depistarea cancerelor hematologice”, a spus, ieri, dr. Elisabeth Brumă, șefa Direcției Reglementări și Norme de Contractare a CNAS, în cadrul webinarului „Cancerele hematologice - tot ce trebuie să știm de la CNAS”.

Dacă apar modificări în hemoleucogramă, medicul de familie va trimite pacientul la hematolog care, mai departe, va orienta pacientul pe traseul specific.

Astfel, medicii hematologi pot recomanda alte investigații, precum citodiagnostic lichid puncție pentru materialul recoltat prin puncție medulară, ecografie cardiacă, EKG, EMG, CT, RMN. De asemenea, pot efectua în regim ambulatoriu puncţie biopsie osteo-medulară.

Pacienții cu suspiciune de cancer nu trebuie amânați din pricina lipsei fondurilor

Potrivit reprezentanților CNAS, pentru un diagnostic „complet și rapid” al cancerelor, începând cu 1 iulie 2024, au fost introduse o serie de pachete standardizate de spitalizare de zi ce cuprind serviciile necesare pentru diagnostic, evaluarea extensiei cancerului și evaluarea statusului clinico-biologic, pentru stabilirea strategiei de tratament de către comisia multidisciplinară. Pentru cele trei tipuri de servicii de spitalizare de zi este recomandat să se realizeze într-un interval de 28 de zile calendaristice.

„Sunt cele 120 de pachete standardizate de spitalizare de zi în care intră pacientul cu o suspiciune oncologică, adică un bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau de medicul de specialitate cu bifa SO, trimitere pentru internare. Spitalele care au încheiat contract cu casa pentru acordarea acestor servicii sunt obligate să acorde aceste servicii medicale cu tot ceea ce este necesar și standardizat pentru diagnosticare, evaluarea extensiei afecțiunii oncologice, evaluarea statusului clinico-biologic, astfel încât în urma acestor 3 tipuri de servicii de spitalizare de zi comisia multidisciplinară să poată să recomande și să aplice tratamentul necesar personalizat fiecărui pacient. Aceste 120 de pachete vizează majoritatea afecțiunilor oncologice ce pot fi diagnosticate în regim de spitalizare de zi, fără spitalizare continuă”.

„Pacienții care au o suspiciune de afecțiune oncologică (SO) sau o afecțiune oncologică (AO) trebuie să beneficieze de toate investigațiile paraclinice recomandate, atât cele de analize de laborator, cât și cele imagistice, inclusiv peste valoarea de contract. Afirmația furnizorilor (de servicii medicale – n.r.) că nu mai au valoare de contract nu se susține pe legislația actuală aplicabilă. Ceea ce putem să facem noi este să facem o conștientizare și a medicilor, și a pacienților, și a furnizorilor asupra reglementărilor existente în prezent. Bineînțeles, ne-am obișnuit să spunem că «nu sunt fonduri», dar uite că lucrurile se schimbă”, subliniază dr. Elisabeth Brumă, director Direcția Reglementări și Norme de Contractare CNAS

Mulți medici încă nu cunosc noile reglementări

Deoarece nu cunosc noile reglementări, mulți medici de familie continuă să bifeze căsuța cu litera C, adică pentru boală cronică, asta ce înseamnă că acel bilet este valabil 90 de zile și se va deconta doar în limita fondurilor disponibile prin contractul încheiat cu casele de asigurări de sănătate. Dacă ar fi recomandate cu bifa SO, spitalele și clinicile publice și private care acordă servicii medicale cu internare de zi trebuie să investigheze acești pacienți cu prioritate.

„Medicul, în urma examenului clinic, atât anamneza, cât și examen obiectiv, constată anumite simptome care îl face să se gândească la o afecțiune hemato-oncologică. Și dacă se gândește la această afecțiune, ar trebui să bifeze SO și trebuie să știe că dacă bifează SO acest bilet va fi tratat cu prioritate și se va deconta indiferent de valoarea de contract a furnizorilor de servicii medicale paraclinice, pentru că este o prioritate: (pacientul -n.r.) trebuie să ajungă rapid la diagnostic, să fie tratat”, a explicat dr. Brumă.

Semnalele de alarmă în cancerele de sânge

În funcție de tipul de cancer hematologic, pot să apară mai multe simptome care impun prezentarea de urgență la medicul de familie. Acestea sunt:

dureri osoase persistente, oboseală și slăbiciune, infecții frecvente, confuzie, sete excesivă, probleme renale, greață, vărsături, pierdere în greutate (mielom multiplu)

oboseală, dificultăți de respirație, sindromul de tunel carpian, tulburări gastro-intestinale (diaree, constipație), pierdere în greutate, edeme, aritmii, modificări ale pielii ca petele purpurii (amiloidoză)

oboseală extremă, febră, transpirații nocturne și pierdere în greutate, noduli limfatici, splină sau ficat mărite, dureri de cap, probleme de vedere, vânătăi, sângerări ușoare în special la nivelul gingiilor și nasului, senzații de amorțeală sau furnicături (macroglobulinemia Waldenstrom)

simptome determinate de afectare multiorganica, întotdeauna renală: edeme - umflarea feței, a mâinilor și a picioarelor, creșterea valorilor tensiunii arteriale, oboseală și lipsă de energie, urinări mai frecvente sau, dimpotrivă, o cantitate mai redusă de urină, urină tulbure sau greață și vărsături în timpul micțiunii, greață și vărsături, dificultăți de respirație, mâncărimi ale pielii, crampe musculare (boala de depozitare a lanțurilor ușoare)

oboseală și slăbiciune, dureri osoase sau fracturi, anemie, afectare renală, infecții frecvente, pierdere în greutate și edeme - umflături la nivelul picioarelor (gamapatie monoclonală cu etiologie neprecizată)

ganglionii limfatici umflați (nedureroși, la nivelul gâtului, axilei, inghinal), febră, transpirații nocturne abundente și scădere în greutate inexplicabilă, oboseală, tuse, dureri abdominale, mâncărimi ale pielii, simptome specifice organului afectat (limfom)

oboseală neobișnuită, slăbiciune, febră, transpirații nocturne, scădere inexplicabilă în greutate, infecții frecvente, sângerări sau vânătăi ușoare, precum și umflarea nedureroasă a ganglionilor limfatici, lipsă de aer, senzația de plenitudine rapidă în stomac sau dureri abdominale (leucemie limfatică cronică)

oboseală și slăbiciune, pierdere în greutate și anorexie, febră și transpirații nocturne, dureri abdominale și disconfort, paloare sau înroșirea pielii, prurit, dureri sau tumefacții articulare, tulburări de vedere și dureri de cap, sângerări sau echimoze (sindroame mieloproliferative cronice).



