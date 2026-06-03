Cum a obținut un bărbat acces gratuit la evenimente? Nicușor Dan a depus plângere penală

Potrivit procurorilor, individul ar fi pus în practică aceeași metodă timp de mai multe luni. În perioada în care Nicușor Dan ocupa funcția de primar al Capitalei, acesta s-ar fi prezentat drept un apropiat al edilului sau chiar drept șef de cabinet și ar fi contactat organizatori de festivaluri și evenimente pentru a solicita invitații și acces gratuit.

Schema a funcționat până în momentul în care unul dintre organizatori a cerut verificări la Primăria Capitalei cu privire la identitatea presupusului reprezentant. Atunci autoritățile au aflat despre situație, iar Nicușor Dan a sesizat Parchetul Sectorului 1.

Cum acționa falsul consilier

În urma investigațiilor, procurorii au descoperit că numărul persoanelor și organizațiilor induse în eroare era mai mare decât se estimase inițial.

Anchetatorii susțin că bărbatul lua legătura inclusiv cu artiști invitați la festivaluri, reușind astfel să participe, alături de prieteni, la unele dintre cele mai importante evenimente organizate în România.

De asemenea, o parte dintre biletele obținute prin această metodă ar fi fost ulterior scoase la vânzare pe internet.

Bărbatul se află în prezent sub control judiciar, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualelor prejudicii produse, potrivit observatornews.ro.