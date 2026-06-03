x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Social Cum a obținut un bărbat acces gratuit la evenimente? Nicușor Dan a depus plângere penală

Cum a obținut un bărbat acces gratuit la evenimente? Nicușor Dan a depus plângere penală

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   19:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Cum a obținut un bărbat acces gratuit la evenimente? Nicușor Dan a depus plângere penală
Un bărbat a pretins că este șeful de cabinet al lui Nicușor Dan, când acesta era edilul general al Capitalei, pentru a obține gratuit bilete la diverse evenimente.

Un bărbat din București a fost trimis în judecată pentru fals informatic, după ce s-ar fi folosit de numele președintelui Nicușor Dan pentru a obține invitații și bilete gratuite la concerte, festivaluri și alte evenimente. Plângerea penală a fost depusă chiar de șeful statului.

Potrivit procurorilor, individul ar fi pus în practică aceeași metodă timp de mai multe luni. În perioada în care Nicușor Dan ocupa funcția de primar al Capitalei, acesta s-ar fi prezentat drept un apropiat al edilului sau chiar drept șef de cabinet și ar fi contactat organizatori de festivaluri și evenimente pentru a solicita invitații și acces gratuit.

Schema a funcționat până în momentul în care unul dintre organizatori a cerut verificări la Primăria Capitalei cu privire la identitatea presupusului reprezentant. Atunci autoritățile au aflat despre situație, iar Nicușor Dan a sesizat Parchetul Sectorului 1.

Cum acționa falsul consilier

În urma investigațiilor, procurorii au descoperit că numărul persoanelor și organizațiilor induse în eroare era mai mare decât se estimase inițial.

Anchetatorii susțin că bărbatul lua legătura inclusiv cu artiști invitați la festivaluri, reușind astfel să participe, alături de prieteni, la unele dintre cele mai importante evenimente organizate în România.

De asemenea, o parte dintre biletele obținute prin această metodă ar fi fost ulterior scoase la vânzare pe internet.

Bărbatul se află în prezent sub control judiciar, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualelor prejudicii produse, potrivit observatornews.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan consilier evenimente festivaluri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri