Dan Negru, mesaj dur din trafic: „Drumul este la fel ca acum 30 de ani ”

Prezentatorul TV spune că drumurile din România sunt la fel ca în urmă cu trei decenii și a tras un semnal de alarmă privind modul în care statul gestionează banii cetățenilor.

„De aproximativ 45 de minute stau blocat pe Valea Oltului și-i aud la radio pe unii care anunță majorări ale impozitelor 'pentru binele meu', ca statul să aibă fonduri pentru infrastructură și utilități. Dar drumul este la fel ca acum 30 de ani, de când am început să tranzitez ruta Timișoara-București”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Dan Negru:„Nimeni nu mi-a explicat concret unde se duc banii mei"

Acesta a precizat că în toți acești ani a întâlnit mai mulți lideri politici, de la Corneliu Coposu la Klaus Iohannis, însă niciodată nu i-a întrebat direct pe ce se cheltuiesc banii plătiți de români prin taxe și impozite.

„Am avut discuții banale cu ei, dar acum regret că nu am cerut explicații clare. Pe drumuri nu se văd investițiile. Curba de pe Valea Oltului o cunosc de 30 de ani! Nici pe căile ferate nu se investește: trenurile fac 12 ore de la Timișoara la București. Pentru o zi de filmare în Capitală plec cu două ore înainte ca să fiu sigur că ajung. Colegii mei care circulă pe centura Bucureștiului ajung deja nervoși”, a spus Negru.

Nemulțumirea sa se îndreaptă și asupra lipsei transparenței din partea statului.

„Nimeni nu mi-a explicat concret unde se duc banii mei. Ar fi mai corect să ni se spună clar: ‘Îți iau 10 lei, dar-ți fac o cale ferată care să te aducă la Timișoara în trei ore. Îți mai iau 10 lei, dar nu vei mai sta blocat în această curbă de pe Valea Oltului, așa cum faci de 30 de ani.’ Aș plăti atunci liniștit. Altfel, încep să cred că statul este singurul hoț care fură cu acte în regulă”, a concluzionat prezentatorul.