Un nou derapaj marca „Groșan”:  nevaccinații se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu vaccinații

După ce, în timpul pandemiei, a susținut că a inventat un tratament „minune” anti-Covid și a lansat diverse teorii ale conspirației, controversatul medic pneumolog Flavia Groșan a revenit cu o nouă astfel de teorie, în acest weekend, și anume că nevaccinații se pot îmbolnăvi sau chiar pot muri subit în urma unor relații intime cu vaccinații. Medicul anestezist Iuliu Torje, care lucrează în prezent în Germania, a criticat „inepțiile grosolane” pe care doctorița din Oradea le propagă în mediul online și a cerut Colegiului Medicilor din România să ia măsuri în cazul derapajelor repetate ale acesteia: „Un medic care intoxică publicul cu dezinformări repetate, exact ca în pandemie, devine un pericol public”.

Flavia Groșan a generat un val de reacții în mediul online, după ce, într-o postare făcută duminică, pe o rețea socială, a afirmat că un bărbat nevaccinat a început să se simtă rău și să aibă dureri în piept și în gât și ceață mentală după ce „a fost expus la proteinele spike” provenite de la iubita acestuia, o „femeie vaccinată”.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică - fluide corporale, orice - la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește „shedding” (eliminare de particule virale post-vaccin).

Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie”, a scris dr. Groșan, duminică, pe pagina sa de Facebook, iar postarea sa a strâns circa 5.000 de reacții și a fost distribuită de peste 1.200 de oameni, în mai puțin de 24 de ore.

De asemenea, mai mulți antivacciniști s-au grăbit să-i confirme teoria venind cu propriile „observații” despre cum „neimunizații” au unele simptome ciudate, care apar la scurt timp după ce au stat împreună cu „imunizații” într-un spațiu închis, porecum: birouri, locuințe, mijloace de transport în comun sau saloane de spital.

„Unde a învățat, la Facultatea de medicină alternativă și ezoterică?”

Afirmațiile controversatei doctorițe din Bihor au stârnit, însă, și un val de critici din partea colegilor de breaslă care s-au mirat că aceasta încă profesează, în ciuda numeroaselor derapaje din trecut și au cerut Colegiului Medicilor să ia măsuri.

„Shedding???! Ce Dumnezeu? Unde a învățat, la Facultatea de medicină alternativă și ezoterică?”, „Râsul-plânsul... nu cred că un medic poate scrie așa ceva!”, „Trist că acest medic încă profesează”, „Mai bine să își facă un test pentru SARS-CoV-2, dacă tot îl doare gâtul, că e plin iar de cazuri. Sau un consult psihiatric...”, „Sancționată și obligată să urmeze și să absolve un curs de virusologie + etică medicală - doar așa să i se permită să mai profeseze” sunt doar o mică parte a reacțiilor postate pe grupurile medicilor.

„În fața unor mesaje antiștiință, profesioniștii trebuie să ia imediat atitudine, riscul la care sunt supuși pacienții și riscul la care sunt expuși profesioniștii care își fac treaba cu adevărat sunt mult prea mari”, a spus și Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov.

Dr. Torje: „E pură falsificare a terminologiei medicale”

Printre primii medici care au reacționat public și au cerut Colegiului Medicilor din România să ia atitudine se numără și dr. Iuliu Torje, consilier onorific al ministrului Sănătății. Medicul stabilit în Germania a spus că fenomenul „Groșan” se repetă și a calificat declarațiile acesteia drept inepții grosolane și atrăgând atenția asupra riscurilor dezinformării asupra sănătății publice.

„Nu e posibil să asistăm pasivi cum asemenea inepții grosolane circulă în online, adună mii de like-uri și share-uri, și ajung să fie percepute de unii ca «adevăruri». Problema gravă este că autorul nu e un anonim de pe Facebook, ci o doamnă doctor pneumolog care recidivează exact ca în pandemie, împingând în spațiul public aceleași minciuni periculoase”, scrie medicul pe pagina sa de pe rețeaua socială, demontând, rând pe rând, afirmațiile doctoriței din Oradea.

„«Shedding» după vaccinare?

Nu există! Acest fenomen apare doar la vaccinurile cu virus viu atenuat (ex. vaccinul oral antipoliomielitic, scos din uz). Vaccinurile anti-COVID NU conțin virus viu, deci nu pot transmite nimic altcuiva. A vorbi despre «shedding» aici e pură falsificare a terminologiei medicale.

«Proteina spike transmisă prin fluide»?

Aberație. Proteina spike este produsă tranzitoriu, în cantități infime, doar pentru a stimula sistemul imun. Ea nu se «scurge» în parteneri și nu provoacă «ceață mentală» sau «oprirea respirației». Din punct de vedere biologic, e imposibil.

«Gene care produc la infinit proteina spike»?

Fals cras. ARNm-ul din vaccin este fragil, dispare rapid și NU se integrează în genom. Oricine afirmă contrariul demonstrează o lipsă totală de înțelegere a biologiei celulare.

Ceea ce este însă real și extrem de periculos este faptul că un medic răspândește asemenea aberații, subminând încrederea în vaccinare. Vaccinurile au salvat milioane de vieți în pandemie, reducând masiv formele grave și decesele. Colegiul Medicilor din România are obligația să ia atitudine”, a spus dr. Torje.

„Un medic care intoxică publicul cu dezinformări repetate, exact ca în pandemie, devine un pericol public și își trădează jurământul. Libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a răspândi minciuni medicale cu potențial letal. Vaccinarea protejează, pseudoștiința ucide. Cine alege să recidiveze cu asemenea narațiuni toxice trebuie privit ca agent activ de dezinformare. Iar CMR are datoria să acționeze ferm”,

Dr. Iuliu Torje, medic ATI

Pneumologii se dezic de fake news-ul medical propagat de colega lor

Societatea Română de Pneumologie (SRP) a fost prima organizație medicală care a reacționat la afirmațiile dr. Groșan, subliniind că acestea „nu reprezintă și nu reflectă în niciun fel poziția oficială a SRP”.

„Societatea Română de Pneumologie promovează și susține exclusiv medicina bazată pe dovezi științifice, conform ghidurilor și recomandărilor internaționale validate. În acest sens, SRP respinge ferm orice afirmații nefundamentate științific și avertizează asupra riscului pe care dezinformarea și propagarea de «fake news» medicale îl au asupra sănătății publice și asupra încrederii populației în profesia medicală.

Misiunea noastră este de a sprijini pacienții, profesioniștii din sănătate și autoritățile prin expertiză medicală de înalt nivel, cercetare și educație continuă, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și la protejarea sănătății respiratorii a populației”, a transmis, ieri, SRP.

Cercetată disciplinar de CM Bihor

De asemenea, președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a anunțat, ieri, că a cerut o anchetă în acest caz din partea filialei din Bihor.

Colegiul Medicilor Bihor a transmis, la rândul său, un comunicat oficial prin care se delimitează ferm de declarațiile făcute de Flavia Groșan „privind presupusa legătură de cauzalitate între vaccinarea anti-COVID-19 a unei femei și simptomatologia instalată brusc după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia”.

„Considerăm că afirmațiile făcute de Dr. Groșan Flavia reprezintă erori grave, fără nici o fundamentare științifică, contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației.

Atragem atenția că dna Dr. Groșan Flavia nu este la prima abatere de postare a unor informații fără fundament științific care ajung să fie percepute ca «adevăruri științifice».

Vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu se poate vorbi despre «shedding» după vaccinare, proteina spike este produsă tranzitoriu pentru stimularea sistemului imunitar, este imposibil biologic să provoace «ceață mentală sau oprirea respirației», ARNm din vaccin nu se integrează în genom și nu are cum să producă la infinit proteina spike, aceste aspecte fiind cunoștințe elementare de biologie moleculare pentru orice medic”, a transmis CM Bihor, anunțând că a convocat o ședință pentru a decide ce măsuri se impun.

„Biroul executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis declanșarea acțiunii de cercetare disciplinară a dr. Groșan Flavia, medic primar pneumolog, în urma afirmațiilor din spațiul public, de pe contul de Facebook personal”, a anunțat CM Bihor, precizând că decizia a fost luată în urma ședinței extraordinare care a avut loc ieri după-amiază.

Reamintim că, în timpul pandemiei de Covid, pacienții care ajungeau la spital în stare foarte gravă, cu probleme grave de respirație, au început să refuze administrarea oxigenului suplimentar, după ce dr. Groșan a spus că medicii omoară pacienți prin oxigenoterapie. La acel moment, doctorița a scăpat fără sancțiune din partea Colegiului Medicilor Bihor.

