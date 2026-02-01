Semnele nevăzute ale infarctului și AVC-ului, detectate cu o tehnologie neinvazivă

O tehnologie medicală neinvazivă, de ultimă generație, ar putea permite identificarea din timp a persoanelor cu risc crescut de infarct sau accident vascular cerebral (AVC), chiar mult înaintea apariției simptomelor. Potrivit cercetătorilor, înainte ca un vas mare să fie afectat - așa cum se întâmplă în cazul unui infarct sau AVC - apar disfuncții la nivelul celor mai mici vase din organism, în special al arteriolelor. Modificările, cunoscute sub numele de disfuncție endotelială microvasculară, influențează capacitatea vaselor de a se dilata și contracta corect și sunt considerate un semnal timpuriu al degradării sistemului cardiovascular.

Noua tehnologie de imagistică, denumită fast-RSOM, descrisă de Futura-Sciences, permite observarea acestor schimbări direct prin piele, fără proceduri invazive sau substanțe de contrast, lucru care nu era posibil până acum. Prin utilizarea unor impulsuri luminoase care generează semnale ultrasonice, sistemul produce imagini tridimensionale detaliate ale microcirculației, oferind informații imposibil de obținut prin metodele clasice de investigație. Practic, este vorba despre un scanner aplicat pe piele, care combină lumină și ultrasunete pentru a „vedea” vasele foarte mici de sânge, fără injecții sau implanturi.

Cercetătorii spun că aceste modificări pot fi identificate la persoane aparent sănătoase, dar care prezintă factori de risc precum fumatul, hipertensiunea arterială, diabetul sau obezitatea, cu mult înainte de apariția simptomelor sau a complicațiilor grave.

Tehnologia a fost prezentată recent într-un studiu realizat de cercetători de la Helmholtz München – parte din cea mai mare organizație de cercetare din Germania - și Universitatea Tehnică din München.

„Biomarkerii identificați prin această tehnologie descriu alterări subtile ale funcției vaselor mici, care sunt de obicei prezente înainte ca boala cardiovasculară să devină clinic detectabilă”, explică autorii studiului. Aceștia consideră că metoda ar putea deveni un instrument valoros pentru evaluarea timpurie a riscului cardiovascular.

Prin caracterul său portabil, rapid și neinvaziv, tehnologia ar putea fi utilizată în viitor în consultațiile de rutină, permițând medicilor să recomande mai devreme măsuri de prevenție, monitorizare atentă sau tratamente personalizate. Următoarea etapă a cercetării vizează testarea metodei pe grupuri mai mari și mai diverse de pacienți, pentru a confirma eficiența sa în practică.

Bolile cardiovasculare rămân una dintre principalele cauze de mortalitate. Specialiștii consideră că depistarea extrem de timpurie a riscului ar putea schimba semnificativ modul de prevenție și îngrijire a pacienților.

(sursa: Mediafax)