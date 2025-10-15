Cum influențează mediul social decizia de a face noi prietenii

Cercetarea a implicat peste 780 de participanți online și un grup mai mic de 24 de persoane supuse unei scanări cerebrale de înaltă rezoluție (fMRI).

Participanții au jucat un joc în care trimiteau cereri de prietenie în „cluburi” virtuale cu diferite grade de prietenie și densitate de oameni. Rezultatele au arătat că oamenii trimit mai multe cereri în medii prietenoase și mai rare, iar viteza cu care iau decizia depinde de aceste caracteristici.

Activitatea creierului a arătat că anumite zone, inclusiv insula anterioară și nucleul implicat în procesarea serotoninei, urmăresc aceste statistici ale mediului social.

De exemplu, atunci când oportunitățile de socializare erau rare, aceste zone erau mai active, iar activitatea lor era corelată cu comportamentul real al participanților. În plus, zona responsabilă cu dopamina a fost implicată în modul în care oamenii decid să trimită o cerere de prietenie în medii prietenoase sau ostile.

Cercetătorii compară acest comportament cu modul în care animalele caută hrană: oamenii „forajează” pentru conexiuni sociale, luând în considerare cât de des apar oportunitățile și cât de prietenoși sunt ceilalți.

Studiul sugerează că nevoia de conexiune socială este la fel de fundamentală ca nevoia de hrană și creierul nostru tratează interacțiunile sociale ca pe o recompensă.

