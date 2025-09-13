Institutul de Oncologie din Timișoara prinde viață – spitalele din PNRR vor fi finalizate

„Mai important decât să căutăm vinovați este să găsim soluții pentru oameni. Prioritatea noastră rămâne ca pacienții să aibă spitale moderne, nu lozinci sau explicații despre cum nu se poate”, spune Alexandru Rogobete..

Alături de Timișoara, vor fi susținute și celelalte șantiere aflate în derulare, printr-un Memorandum al Guvernului ce va fi aprobat săptămâna viitoare. Rogobete a felicitat echipele de implementare locale și ministeriale pentru implicare, menționând colaborarea cu Alfred Simonis și Prof. Dorel Săndesc.

El afirmă că în 2025 România va finaliza primele spitale noi construite după Revoluție din fonduri europene: Institutul de Boli Cerebrovasculare din Cluj, Spitalul Județean din Bistrița, Spitalul de Arși Gravi din Timișoara și Spitalul de Pneumoftiziologie din București.

(sursa: Mediafax)