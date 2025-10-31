Jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pe organizatorul comemorării de la Colectiv

Potrivit informațiilor făcute publice chiar de Marian Rădună pe Facebook, acesta a primit procesul-verbal de contravenție la finalul acțiunii. Acesta a comentat ironic situația: „Orice faptă bună este răsplătită pe măsură! Astăzi avem 3000 RON!”. Postarea a fost însoțită de fotografia procesului verbal al sancțiunii.

Contactat pentru un punct de vedere acesta a precizat că amenda este pentru că „s-a depășit ora de comemorare”. El a precizat că contravenția este nelegală și forțele de ordine prezente acolo „nu cunoșteau legea”.

Evenimentul a avut loc la împlinirea unui deceniu de la incendiul din 30 octombrie 2015, soldat cu 65 de morți și zeci de răniți, și a constat într-un marș și un moment de reculegere la locul fostului club Colectiv.

Sancțiunea a ridicat rapid semne de întrebare, cu numeroase reacții pe rețelele de socializare.

„Iată că după 10 ani instituțiile statului își fac treaba. Să nu mai comentăm aiurea”, a comentat ironic un utlizator.

Măsura a fost criticată public de organizația non-guvernamentală „Corupția Ucide”, implicată în mobilizarea civică pentru păstrarea memoriei victimelor. ONG-ul a acuzat Jandarmeria de „nesimțire și prostie agresivă” și a susținut că forțele de ordine ar fi fost „deranjate” de faptul că acțiunea a fost una de comemorare, „nu un protest suveranist”.

„Jandarmii l-au amendat pe activistul Marian Rădună pentru că manifestația a depășit ora 23:00, oră stipulată în protocol. Deși, potrivit Legii 60/1991, pentru comemorări nu ai obligația să notifici autoritățile, cu atât mai puțin să închei un protocol. Marian și-a luat acest angajament din bun simț, iar la sfârșitul serii s-a trezit cu o amendă de 3000 de lei. Mentalitate și atitudine marca Jandarmeria Română. Rușinos”, a transmis organizația.

Deocamdată, Jandarmeria nu a transmis public alte detalii privind criteriile pe baza cărora a fost stabilit cuantumul amenzii.

De asemenea, activistul a transmis că va depune în instanță contestație față de sancțiunea primită.

Marian Rădună este cunoscut pentru implicarea în acțiuni civice și pentru organizarea de evenimente publice legate de tragedia Colectiv.

(sursa: Mediafax)