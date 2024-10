Longevitatea la români. Ce spune Gică Baciu, la 102 ani: "M-am ţinut bine că..."

Antena 3 CNN lansează Longevity Expo Forum Fest, primul eveniment dedicat longevităţii care adună cei mai importanţi experţi în domeniu din ţară şi din străinătate.

"Cel mai mult dragostea şi sportul! Şi zâmbete, râsete! Pot să fiu vesel şi cu un milion, şi cu 10, şi cu 20!", spune un român. "Nu locuiesc în Bucureşti, la Braşov! Aer de munte, aer curat, activităţi", afirmă altul. "Încerc să mănânc echilibrat, sănătos. Plimbări, călătorii, expoziţii, cărţi", povesteşte un român.

"Este foarte important să socializăm, să fim tot timpul veseli, să iertăm, să fim buni la suflet, în aşa fel încât creierul nostru să se simtă bine", spune Simona Cârniciu, medic diabetolog.

Secretul lui Gică Baciu

Gică Baciu are 102 ani şi locuiește într-un sat din Buzău.

El a găsit propria reţetă a longevității. "M-am ţinut bine că am muncit, am mâncat, n-am băut prea mult, nu am fumat. Mi-a plăcut munca. Nu somnul. Şi Dumnezeu te ţine, nu te ţine altcineva", spune Gică Baciu, potrivit observatornews.ro.

În județele Teleorman, Hunedoara, Vâlcea și Brăila, vârsta medie a locuitorilor depăşeşte 45 de ani. Vestea bună este că ţara noastră are, în ultimii ani, una dintre cele mai bune evoluţii ale speranţei de viaţă.

Longevity Expo Forum Fest concentrează, în cele două zile de conferinţe şi sesiuni interactive, sfaturi şi soluţii esenţiale pentru a trăi mult şi bine.

"Acest eveniment este dedicat tuturor celor care vor să trăiască mult şi bine, tuturor celor care se îngrijesc de sănătatea lor. O să avem speakeri internaţionali, o să avem speakeri din România care se ocupă cu medicina regenerativă. Începe la 9 şi jumătate şi durează până la 18. Se va desfăşura 22 şi 23 octombrie, în Club Kong din Herăstrău, intrarea este liberă şi vă aşteptăm pe toţi acolo", a declarat Andreea Cigolea, moderator.

"Cei care vor veni la aceste întâlniri, vor câştiga multă informaţie. În momentul în care avem lucrurile structurate, vom putea să luăm atitudine", adaugă Simona Cârniciu, medic diabetolog. Vom putea spera astfel la un viitor în care bătrâneţea să fie o a doua tinereţe.

Previziunile arată că, în 2050, populația României va fi ma puțină și îmbătrânită.