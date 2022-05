Mame minore - consultate, ajutate și trimise la școală

Cei care au gândit proiectul au plecat de la ideea că poate așa mai multe minore vor ajunge la medici ca să își urmărească sarcinile și să reducă numărul cazurilor de mortalitate infantilă. În program sunt înscrise 50 de tinere. Cea mai mică gravidă are 13 ani.

La lansare au venit 40 de tinere, multe dintre ele, cu bebeluşii în brațe. Medicul ginecolog Marilena Băluţă le-a explicat femeilor din sală tot ce voiau să ştie în legătură cu sarcina, dar şi cum poate fi prevenită. Pentru că sunt deja părinți, au primit și sfaturi despre cum să își îngrijească bebelușii. Au discutat despre lucruri elementare legate de prevenirea unei sarcini, lucruri pe care nimeni până acum nu le-a vorbit cu ele. Nici mamele, nici bunicile și nici școala. A fost pentru prima dată când au auzit cuvântul „sterilet”.

„Proiectul include mame minore din județ şi gravide. Este cu prioritate pentru minore sau cele care sunt cazuri sociale. Include o parte de prevenție, unde li se explică cum trebuie să se protejeze şi care sunt metodele de contracepţie. Au fost în sală 40 de tinere, din cele 50 care sunt în program, 20 de la Călinești și 20 de la Micești. Multe au întrebat de sterilet. Nouă dintre ele au spus atunci, pe loc, că vor să-şi pună sterilet şi au stabilit cu medicul coordonator să se ducă la cabinet zilele viitoare. Mamelor le-am explicat cum să își îngrijească copilul, cum să îi facă baie, ce trebuie făcut atunci când dă semne de boală”, a povestit, pentru Jurnalul, Dumitra Sima, preşedinta Filialei Argeş Salvaţi Copiii.

Caravană pentru gravide, în fostele centre de vaccinare

Există în proiect şi programe pentru tinerele însărcinate. Ele primesc ajutor medical, dar şi material. În fiecare lună primesc pachete cu alimente şi produse de îngrijire. Viitoarele mămici merg la consultaţii şi tratament fără să le coste ceva.

„Pe gravide le ducem la medic, le facem ecografie, dacă e nevoie de tratament suportăm costurile medicamentelor. Majoritatea gravidelor au 15 ani. Cea mai mică dintre ele are 13 ani. Le-am învățat că trebuie să se ducă la medic. Li s-a explicat că de la luarea în evidență, pe toată perioada, sarcina trebuie urmărită. Când o fată însărcinată are probleme, o ducem noi la medicul coordonator, la Bradu. Luna viitoare se va face caravana în comunele Călinești și Micești, unde avem cele mai multe mame, unele minore, altele de etnie romă sau din familii defavorizate. Mergem și le consultă, le face examen ecografic şi le întocmește fișe ca să le fie urmărită sarcina. O astfel de caravană nu este uşor de organizat. În primul rând îţi trebuie un spaţiu adecvat. Noi am vorbit la primării şi o să facem caravana în spaţiile în care au funcţionat centrele de vaccinare, care sunt curate şi întrunesc toate condiţiile, având şi utilităţi. O să le anunţăm din timp pe viitoarele mame să vină la consultaţii. Avem echipe formate din asistent social de la primărie și asistenta medicală de la cabinetul din comună, care ne ajută”, a spus Dumitra Sima.

„Vă înscrieți la cursuri, să faceți o meserie!”

Tinerele din program trebuie să îşi continue studiile, pentru că altfel pierd tot ajutorul dat de organizație. Ele sunt sfătuite să înveţe ca mai târziu să aibă un loc de muncă, să scape de sărăcie, de condiţiile precare în care trăiesc. „Discut mult cu ele. Cele intrate în program nu au numai drepturi, au și îndatoriri. Obligația lor este să se ducă la şcoală! Le-am zis: «Sunteți tinere, ce aveți de gând să faceți, rămâneţi așa fără școală? Vă înscrieți la cursuri, să faceți o meserie! Altfel, ce faceți toată viața?». Dacă nu se duc la școală, ies din program și vin altele”, a declarat preşedinta Filialei Argeş Salvaţi Copiii.

La lansarea proiectului, mamele minore au aflat că steriletul este cea mai sigură metodă de contracepţie şi au cerut să le fie montat dispozitivul.